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Экономика

«Газпром» стал главной надеждой Европы

В случае, если российский экспортер газа "Газпром" 29 июня не забронирует дополнительную мощность для прокачки "голубого топлива" через территорию Украины, то нехватка газа резко замедлит наполнение европейских хранилищ. "Газпром" оказался главной надеждой для Европы в преддверии топливного кризиса.В источнике

С чего всё началось

«Газпром» ставит Европу на ремонт

Ситуацию с дефицитом поставок газа в Европу могут усугубить плановые ремонты на главных российских экспортных магистралях «Ямал—Европа» (с 6 по 10 июля) и «Северный поток» (с 13 по 23 июля).
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«Газпром» ставит Европу на ремонт

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По сообщению главы департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой 29 июня, власти Ростовской области не связывают повышение цен на овощную продукцию с закрытием рынков в Аксайском райне.
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