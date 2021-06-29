Приостановка работы российских трубопроводов может стать причиной роста цен на газ в странах Европы, пишет газета «Коммерсантъ». Если «Газпром» не забронирует дополнительные мощности для прокачки голубого топлива через Украину, то заполнение европейских газовых хранилищ замедлится.

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С чего всё началось «Газпром» ставит Европу на ремонт Нехватка дополнительных поставок в июле может увеличить цены Вывод в июле основных российских экспортных газопроводов в плановый ремонт может подтолкнуть цены на газ в Европе к новым высотам. Коммерсантъ вчера в 18:21