Плановый ремонт российских трубопроводов может поднять цены на газ в Европе
Приостановка работы российских трубопроводов может стать причиной роста цен на газ в странах Европы, пишет газета «Коммерсантъ». Если «Газпром» не забронирует дополнительные мощности для прокачки голубого топлива через Украину, то заполнение европейских газовых хранилищ замедлится.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» ставит Европу на ремонт
Нехватка дополнительных поставок в июле может увеличить цены Вывод в июле основных российских экспортных газопроводов в плановый ремонт может подтолкнуть цены на газ в Европе к новым высотам.
Коммерсантъвчера в 18:21