Экономика

Мой БрянскМой БрянскПланы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо «Опоры России».
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Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.
Известиявчера в 16:01

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В России решили собрать с частников еще 50 миллиардов рублей

Lenta.ru02:23

Минфин объяснил рост взносов для предпринимателей втрое выше инфляции

РБКвчера в 18:40

Идея Минфина обойдется бизнесу в 50 млрд рублей. Компании уйдут в тень

URA.Ruвчера в 23:09

Планы Минфина повысить страховые взносы для ИП вынудит бизнес уйти в тень

Znak.comвчера в 21:14

Минфин успокоил ИП: индексация страховых взносов будет во благо пенсионеров

Красная весна02:22

Минфин: проект о повышении страховых взносов для ИП не несет рисков для предпринимателей

ТАССвчера в 17:07

Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Известиявчера в 16:01
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Общество

МВД сообщило об участившихся случаях подделок банковских карт

Количество подделок банковских карт возросло на 57,2% в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России.
РБК вчера в 23:02
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«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными

Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Ведомости вчера в 16:22
Политика

Новый премьер Украины отказался от своих слов о поставке воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил отказаться от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.
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На встрече с Путиным Эрдогана преследовал дух разгрома турок

NewInform 02:13
Экономика

В России 38 банков попали в группу риска

В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Российская газета вчера в 23:38
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«Атлетик» проиграл «Гранаде» и вышел в финал Кубка Испании

"Атлетик" проиграл "Гранаде" во втором матче полуфинала Кубка Испании, однако вышел в финал турнира.
Газета.Ru вчера в 17:05
Экономика

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже «дочки» банка

ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже "дочки" банка. Накануне украинские власти продали на аукционе Проминвестбанк.
Piter.tv вчера в 03:22
Общество

Госдума разрешила выходить на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, по которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования женщины приобретают с 55 лет, а мужчины – с 60 лет.
Взгляд.ру вчера в 06:45
Происшествия

Обвиняемого в педофилии сотрудника ГИБДД задержали в Екатеринбурге

Газета.Ru 02:32
Происшествия

В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка

В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета вчера в 16:11
Авто

Новый BMW M3 показали в Сети на фото

Напомним, что осенью прошлого года в Сети появился снимок задней части нового BMW M3.
Тарантас Ньюс 04 марта в 04:15
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Здоровье

В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом

Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Моссовет вчера в 03:45
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Ведомости вчера в 16:17
Политика

Нидерланды предложили дополнить соглашение о прекращении огня в Сирии бесполетной зоной

Достижение соглашения о прекращении огня в Сирии вызывает удовлетворение, однако для его выполнения его можно было бы дополнить бесполетной зоной, особенно для сирийской авиации.
ТАСС 02:41
Происшествия

Четверо россиян находятся на карантинном лайнере Grand Princess

На борту круизного лайнера Grand Princess, где идет проверка на коронавирус COVID-19, находятся четверо россиян.
Коммерсантъ вчера в 18:46
Шоу-бизнес

Кэти Перри рассказала о подготовке к свадьбе с Орландо Блумом

Кэти Перри дала интервью журналу The Daily Telegraph, в котором рассказала о подготовке к свадьбе с Орландо Блумом, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 04 марта в 23:05
Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru вчера в 06:52
Авто

Стали известны финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года»

CarsWeek.ru вчера в 07:06
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Политика

США оценили договоренности РФ и Турции по Идлибу

Вашингтон приветствует договоренности, достигнутые Россией и Турцией по ситуации в сирийской провинции Идлиб, и надеется на деэскалацию ситуации.
Известия 00:45
Культура

HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»

Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Российская газета вчера в 14:00
Общество

Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви

В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей заявил, что подготовкой убийства занималась девушка-агент, проникшая в окружение командира.
РИА Новости 02:51
Хоккей

Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ

Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
Газета.Ru 02:19
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Футбол

Кикнадзе: в «Локомотиве» было восемь кандидатов на позицию нападающего

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о том, как клуб пытался приобрести форварда перед закрытием зимнего трансферного окна, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 02:37
Общество

Генсек ООН решил приехать на 9 мая в Москву

Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что планирует приехать в Москву на празднование Дня Победы.
Московский Комсомолец 01:38
Происшествия

Два человека погибли при выбросе метана на шахте в Коми

Российская газета 01:15
Политика

«Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников

Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.
Коммерсантъ вчера в 21:15
Общество

Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции

«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.
Известия вчера в 12:13
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