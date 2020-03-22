Коронавирус
ИнтерфаксПласидо Доминго заразился новым коронавирусом
Испанский оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом COVID-19. Он сообщил об этом в своем фейсбуке. Доминго рассказал, что почувствовал недомогание: высокую температуру и кашель.
Читать в источнике
Оценить155
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Общество
Дробыш рассказал о влиянии коронавируса на шоу-бизнес
Российские продюсер Виктор Дробыш заявил, что пандемия коронавируса значительно сказалась на работе представителей шоу-бизнеса из-за запрета на проведение мероприятий с участием большого количества людей.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана
На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
Армия и оружие
На авиабазе «Хмеймим» заметили странную разрушенную площадку
Если изначально источники указывали на до сих пор не приведенную в порядок взлётно-посадочную полосу, то теперь, в северо-восточной части военного аэродрома была замечена некая разрушенная площадка.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России
В 18 регионах России за сутки выявили 53 случая заражения COVID-19.
Энергетика
В Госдуме предложили снизить цены на бензин на российских АЗС
Депутат Госдум РФ и член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить стоимость бензина на российских автозаправках на фоне падения цен на нефть.
Транспорт
Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями
Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Происшествия
Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вынужденно вернулся в аэропорт
По его данным, самолет вернулся обратно из-за незначительной технической неисправности.
Технологии
США объединили против коронавируса суперкомпьютеры
США в рамках государственно-частного партнерства объединили для разработки вакцины против коронавируса мощные ресурсы суперкомпьютеров, сообщило в пресс-релизе министерство энергетики.
Общество
США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом
Соединенные Штаты стали третьими в мире (после Китая и Италии) по числу подтвержденных случаев нового коронавируса.
Авто
Новый документ на автомобили появится в России
Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
В Республике Башкортостан в пригороде Уфы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ликвидировали боевика, планировавшего теракт.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Общество
Россиянам рассказали об отсрочке по кредитам из-за коронавируса
Из-за ситуации с коронавирусом некоторые россияне могут получить отсрочки по кредитам.
Экономика
Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО
Страховые компании обратились в Банк России с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств.
Хоккей
«Я простой парень из Барнаула». Звезда НХЛ Андрей Свечников рассказал, что остался русским на 100 процентов
Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Спорт
Канада отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио
Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады приняли решение не отправлять своих спортсменов для участия в летних Олимпийских играх-2020 года, которые должны пройти в Токио.
Общество
Мэру Южно-Сахалинска разрешат несущественно ошибаться в сведениях о доходах
Депутаты городской думы Южно-Сахалинска собрались на внеочередной комитет по регламенту и местному самоуправлению, чтобы утрясти несколько вопросов перед предстоящей сессией.
Общество
Студенты СахГУ уйдут на досрочные каникулы
Сахалинский государственный университет отправит своих студентов на досрочные каникулы.
Гаджеты
Apple ограничила продажу iPhone до двух гаджетов в одни руки
Американская компания Apple ограничила продажу смартфонов iPhone в интернет-магазинах в ряде стран, включая США и Китай, до двух гаджетов одной модели в одни руки на фоне распространения коронавируса.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Технологии
Microsoft показала обновлённый Windows 10
Не исключено, что уже на ближайшем онлайн-мероприятии, мы увидим то, о чем говорят уже долгое время – Windows 10X.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Политика
Foreign Policy предрек закат лидерства США из-за коронавируса
Пандемия коронавируса приведет к остановке глобализации. Она грозит прекращением лидерства США.
Общество
Мантуров сообщил о выпуске швейными предприятиями многоразовых масок
Российские швейные предприятия начали производить многоразовые медицинские маски в связи с распространением нового коронавируса.
Политика
Саакашвили сравнил готовность России и Украины к возможному кризису
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью "Седьмому телеканалу" сравнил готовность России и Украины к возможному финансовому кризису, который, как он полагает, надвигается как "цунами".
Гаджеты
Nokia воскресила легендарную модель телефона
Модель поступит в продажу в марте, пишет «РИА Новости». Как ранее сообщали «Кубанские новости», Nokia обновит почти все свои смартфоны.
Общество
Ангела Меркель отправилась на домашний карантин
Берлин, 22 марта 2020, 21:31 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, говорится в сообщении немецкого правительства.