Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПласидо Доминго заразился новым коронавирусом

Испанский оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом COVID-19. Он сообщил об этом в своем фейсбуке. Доминго рассказал, что почувствовал недомогание: высокую температуру и кашель.
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Знаменитый оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Эхо Москвы18:06

Оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом

РБК13:03

Пласидо Доминго заявил о заражении коронавирусом

Известия12:10

Пласидо Доминго заразился коронавирусом

RT на русском12:17

У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус

Lenta.ru12:16

Пласидо Доминго заразился коронавирусом

РИА Новости12:36

Пласидо Доминго заявил, что у него обнаружили коронавирус

ТАСС12:09
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Невские Новости 05:03
Общество

Дробыш рассказал о влиянии коронавируса на шоу-бизнес

Российские продюсер Виктор Дробыш заявил, что пандемия коронавируса значительно сказалась на работе представителей шоу-бизнеса из-за запрета на проведение мероприятий с участием большого количества людей.
Народные новости 22:41
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана

На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
RuNews24.ru 18:31
Армия и оружие

На авиабазе «Хмеймим» заметили странную разрушенную площадку

Если изначально источники указывали на до сих пор не приведенную в порядок взлётно-посадочную полосу, то теперь, в северо-восточной части военного аэродрома была замечена некая разрушенная площадка.
Avia.pro 20:02
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России

В 18 регионах России за сутки выявили 53 случая заражения COVID-19.
RT на русском вчера в 09:51
Энергетика

В Госдуме предложили снизить цены на бензин на российских АЗС

Депутат Госдум РФ и член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить стоимость бензина на российских автозаправках на фоне падения цен на нефть.
ФАН вчера в 02:51
Транспорт

Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями

Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Lenta.ru 16:35
Происшествия

Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вынужденно вернулся в аэропорт

По его данным, самолет вернулся обратно из-за незначительной технической неисправности.
РБК 21:22
Технологии

США объединили против коронавируса суперкомпьютеры

США в рамках государственно-частного партнерства объединили для разработки вакцины против коронавируса мощные ресурсы суперкомпьютеров, сообщило в пресс-релизе министерство энергетики.
РИА Новости 21:32
Общество

США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом

Соединенные Штаты стали третьими в мире (после Китая и Италии) по числу подтвержденных случаев нового коронавируса.
Российская газета вчера в 21:44
Авто

Новый документ на автомобили появится в России

Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
ToDay News Ufa 08:25
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости 18:35
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

В Республике Башкортостан в пригороде Уфы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ликвидировали боевика, планировавшего теракт.
Известия 03:50
Общество

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
РИА Новости 17:13
Общество

Россиянам рассказали об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом некоторые россияне могут получить отсрочки по кредитам.
Lenta.ru 21:13
Экономика

Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО

Страховые компании обратились в Банк России с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств.
Российская газета 18:34
Хоккей

«Я простой парень из Барнаула». Звезда НХЛ Андрей Свечников рассказал, что остался русским на 100 процентов

Алтапресс 21:54
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 17:33
Спорт

Канада отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады приняли решение не отправлять своих спортсменов для участия в летних Олимпийских играх-2020 года, которые должны пройти в Токио.
РБК 22:28
Общество

Мэру Южно-Сахалинска разрешат несущественно ошибаться в сведениях о доходах

Депутаты городской думы Южно-Сахалинска собрались на внеочередной комитет по регламенту и местному самоуправлению, чтобы утрясти несколько вопросов перед предстоящей сессией.
Сахалин.Инфо 21:49
Общество

Студенты СахГУ уйдут на досрочные каникулы

Сахалинский государственный университет отправит своих студентов на досрочные каникулы.
АСТВ 21:52
Гаджеты

Apple ограничила продажу iPhone до двух гаджетов в одни руки

Американская компания Apple ограничила продажу смартфонов iPhone в интернет-магазинах в ряде стран, включая США и Китай, до двух гаджетов одной модели в одни руки на фоне распространения коронавируса.
Известия 20 марта в 10:40
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Технологии

Microsoft показала обновлённый Windows 10

Не исключено, что уже на ближайшем онлайн-мероприятии, мы увидим то, о чем говорят уже долгое время – Windows 10X.
The GEEK 20 марта в 12:08
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru 08:23
Политика

Foreign Policy предрек закат лидерства США из-за коронавируса

Пандемия коронавируса приведет к остановке глобализации. Она грозит прекращением лидерства США.
ToDay News Ufa 04:32
Общество

Мантуров сообщил о выпуске швейными предприятиями многоразовых масок

Российские швейные предприятия начали производить многоразовые медицинские маски в связи с распространением нового коронавируса.
РБК 14:03
Политика

Саакашвили сравнил готовность России и Украины к возможному кризису

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью "Седьмому телеканалу" сравнил готовность России и Украины к возможному финансовому кризису, который, как он полагает, надвигается как "цунами".
Piter.tv 03:47
Гаджеты

Nokia воскресила легендарную модель телефона

Модель поступит в продажу в марте, пишет «РИА Новости». Как ранее сообщали «Кубанские новости», Nokia обновит почти все свои смартфоны.
Кубанские новости вчера в 09:30
Общество

Ангела Меркель отправилась на домашний карантин

Берлин, 22 марта 2020, 21:31 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, говорится в сообщении немецкого правительства.
REGNUM 14:31
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Пласидо Доминго
Испанский оперный певец
Испанский оперный певец и дирижёр, лирико-драматический тенор, с 2009 года исполняющий наряду с теноровыми партии баритонового репертуара, генеральный директор Лос-Анджелесской оперы. За более чем полувековую карьеру на сцене в разных странах мира Доминго исполнил 150 ведущих оперных партий, больше чем любой другой оперный певец. Доминго провёл более 300 вечеров в оркестровой яме или за дирижёрским пультом, всего участвовал более чем в 3900 представлениях. Записал более 100 выступлений, представляющие собой полнометражные оперные спектакли, сольные записи и дуэты.
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