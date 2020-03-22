Испанский оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом COVID-19. Он сообщил об этом в своем фейсбуке. Доминго рассказал, что почувствовал недомогание: высокую температуру и кашель.

Общество Дробыш рассказал о влиянии коронавируса на шоу-бизнес Российские продюсер Виктор Дробыш заявил, что пандемия коронавируса значительно сказалась на работе представителей шоу-бизнеса из-за запрета на проведение мероприятий с участием большого количества людей.

Армия и оружие На авиабазе «Хмеймим» заметили странную разрушенную площадку Если изначально источники указывали на до сих пор не приведенную в порядок взлётно-посадочную полосу, то теперь, в северо-восточной части военного аэродрома была замечена некая разрушенная площадка.

Энергетика В Госдуме предложили снизить цены на бензин на российских АЗС Депутат Госдум РФ и член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить стоимость бензина на российских автозаправках на фоне падения цен на нефть.

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Авто Новый документ на автомобили появится в России Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Башкирии В Республике Башкортостан в пригороде Уфы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ликвидировали боевика, планировавшего теракт.

Экономика Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО Страховые компании обратились в Банк России с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств.

Происшествия Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.

Спорт Канада отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады приняли решение не отправлять своих спортсменов для участия в летних Олимпийских играх-2020 года, которые должны пройти в Токио.

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Политика Саакашвили сравнил готовность России и Украины к возможному кризису Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью "Седьмому телеканалу" сравнил готовность России и Украины к возможному финансовому кризису, который, как он полагает, надвигается как "цунами".

Гаджеты Nokia воскресила легендарную модель телефона Модель поступит в продажу в марте, пишет «РИА Новости». Как ранее сообщали «Кубанские новости», Nokia обновит почти все свои смартфоны.