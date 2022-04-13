КоммерсантъПластиковые товары подорожали впрокЦены на пластиковые изделия и полимерные стройматериалы в марте выросли на 10%, а в отдельных сегментах до 50%, несмотря на заморозку цен на сырье — базовые полимеры.КоммерсантъПо словам собеседников “Ъ”, наиболее существенно выросли цены на сложные виды полимерных труб, сложные строительные и теплоизоляционные материалы.КоммерсантъВ то же время стоимость простых полимерных труб для ЖКХ и газификации осталась на уровне февраля.КоммерсантъВ ФАС заявили, что «придерживаются позиции не прямого госрегулирования цен, а приоритетного обеспечения внутреннего рынка необходимым объемом товаров», добавив, что также предпринимают усилия «по пресечению необоснованного роста цен».КоммерсантъЧитать далееСвернутьПодробнее о событии«Ъ»: в России в марте на 10-50% выросли цены на пластиковые и полимерные изделияLenta.ru00:03Пластиковые товары подорожали впрокКоммерсантъ18:25Показать все источникиОценить3Поделиться