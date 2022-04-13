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Пластиковые товары подорожали впрок

Цены на пластиковые изделия и полимерные стройматериалы в марте выросли на 10%, а в отдельных сегментах до 50%, несмотря на заморозку цен на сырье — базовые полимеры.
Коммерсантъ
По словам собеседников “Ъ”, наиболее существенно выросли цены на сложные виды полимерных труб, сложные строительные и теплоизоляционные материалы.
Коммерсантъ
В то же время стоимость простых полимерных труб для ЖКХ и газификации осталась на уровне февраля.
Коммерсантъ
В ФАС заявили, что «придерживаются позиции не прямого госрегулирования цен, а приоритетного обеспечения внутреннего рынка необходимым объемом товаров», добавив, что также предпринимают усилия «по пресечению необоснованного роста цен».
Коммерсантъ

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«Ъ»: в России в марте на 10-50% выросли цены на пластиковые и полимерные изделия
Lenta.ru00:03
Пластиковые товары подорожали впрок
Коммерсантъ18:25
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