В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.

с чего всё началось

Минфин оценил выпадающие доходы бюджета на все эти стимулы в 10 млрд рублей, рассказал один из собеседников «Известий», близкий к разработке документа.

Плата за мораторий: пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд

Армия и оружие Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.

Политика СМИ сообщили о переносе новой волны губернаторских отставок на весну В следующем году истекают полномочия глав 16 регионов. Новую волну осенних отставок ранее анонсировала газета «Коммерсантъ».

Культура Россия вернула Грузии оригинальные пленки 17 фильмов Сотрудники Минобразования и Национального киноцентра Грузии доставили из Москвы в Тбилиси 17 фильмов, снятых в 1926-1930 годах, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.

Авто АвтоВАЗ показал эксклюзивную Lada Vesta с вариатором 26 октября конструкторы отечественного концерна АВТОВАЗ, в рамках проведения автомобильного мероприятия в Сочи, показали LADA Vesta с вариатором в комплектации Exclusive.

Авто Новый автомобиль от компании Bentley – модель Flying Spur В интервью Питера Боша, который является одним из директоров и ответственным за производство Bentley, было сказано, что при создании новой модели Flying Spur компания старалась совместить современные высокие технологии и современный невероятно роскошный интерьер и общий внешний вид.

Политика Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.

Авто Представлен Volkswagen Golf новой генерации Восьмое поколение Volkswagen Golf лишилось трехдверной версии, но осталась полноприводная модификация.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.

Общество «Победа» повысит цены на зарубежные перелеты только на 5 евро Лоукостер "Победа" с понедельника, 28 октября, повысит стоимость своих авиабилетов с вылетом из зарубежных аэропортов в Россию только на 5 евро (более 350 рублей) вместо 25 евро, сообщают СМИ со ссылкой на представителя компании.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса» Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.

Политика Новак сообщил о ходе строительства «Турецкого потока» Накануне Окружной суд Амстердама наложил арест на 100% акций компании South Stream Transport B.V. Компания занимается строительством морской части "Турецкого потока".

Политика Зеленский заявил, что готов искать взаимопонимание с жителями Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности искать взаимопонимание с жителями Донбасса.

Происшествия Ребенок «без лица» родился в Португалии По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.

Шоу-бизнес Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.

Наука Шестой палец Ища добычу, ай-ай блуждает по деревьям, простукивая их тонким третьим пальцем; если по стуку он понимает, что под корой есть полость, ай-ай резцами прогрызает в ней дырку и запускает туда длинный четвертый палец, ища жуков и личинок.

Космос Американский космоплан вернулся с секретной миссии На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.

Политика В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.

Автоспорт Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».

Энергетика Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.

Общество Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.

Наука Экстракт брокколи оказался эффективным в борьбе с герпесом Немецкие ученые изучили процесс проникновения вируса герпеса в клетки человека, а также выяснили, что развитие инфекции подавляют экстракт капусты брокколи и экспериментальное лекарство от болезней почек.

Технологии Tesla представила новое поколение солнечных панелей для крыш домов 27.10.19 Компания Tesla выпустила третье поколение солнечных панелей, которые устанавливаются на крыши домов.

Музыка «Не танцевал только мёртвый»: в Екатеринбурге выступили легендарные британцы Unkle Легендарные британские электронщики приехали в Екатеринбург с презентацией альбома The Road: Part II (Lost Highway).

Общество Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.

Технологии Google запустила крупнейшее обновление поисковика за пять лет Google начала внедрять обновление алгоритма своего поисковика, которое в своем блоге называет крупнейшим как минимум за последние пять лет.