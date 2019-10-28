Экономика
ИзвестияПлата за мораторий: пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд
Минфин оценил выпадающие доходы бюджета на все эти стимулы в 10 млрд рублей, рассказал один из собеседников «Известий», близкий к разработке документа.
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В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.Известия17:01
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