Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Государственную Думу законопроект по изменению системы начисления платы за общедомовые нужды (ОДН). Согласно документу, опубликованному в электронной базе ГД, плата за общедомовые нужды будет внесена в тариф ЖКУ.

Плата за общедомовые нужды может быть внесена в тариф ЖКУ

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