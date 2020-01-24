Экономика

REGNUMREGNUMПлатеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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с чего всё началось

Плата за выход: Минфин рассматривает новый вариант налога для накоплений в ГПП

Будет ли налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взиматься со всей суммы, сформированной в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП), окончательно не решено. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минфина.
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Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани

Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу в ходе предварительного слушания прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока давности по уголовному делу о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в которой погибли 50 человек, сообщил представитель суда.
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В Лондоне активно рассматривается возможность визита в Москву на мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.
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Умерла старейший хирург России Алла Левушкина

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Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

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Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
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