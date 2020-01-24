Министерством рассматривается вариант, когда налог может быть начислен только на полученный инвестдоход. Вопрос прорабатывается, уточнили в финансовом ведомстве. Эксперты считают, что начисление НДФЛ на всю накопленную сумму станет весомым ударом по репутации новой системы.

с чего всё началось

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

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