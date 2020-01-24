Экономика

REGNUMREGNUMПлатеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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с чего всё началось

Плата за выход: Минфин рассматривает новый вариант налога для накоплений в ГПП

Министерством рассматривается вариант, когда налог может быть начислен только на полученный инвестдоход. Вопрос прорабатывается, уточнили в финансовом ведомстве. Эксперты считают, что начисление НДФЛ на всю накопленную сумму станет весомым ударом по репутации новой системы.
Известиявчера в 16:01

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Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут сократить в разы

Известиявчера в 18:35

Россиян обяжут платить налог при получении пенсии

URA.Ruвчера в 17:51

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут снизить

РЕН ТВвчера в 19:44

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

REGNUMвчера в 23:48

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Piter.tv00:30

Россиянам могут уменьшить плату за единовременное получение накопленной пенсии

ФАН00:45

Россияне будут платить налог при получении пенсионных накоплений

Рамблер00:33
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Политика

Украина на 10 лет передаст управление железными дорогами Германии

На Международном экономическом форуме в Давосе украинский премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что предприятие "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") может быть передано на 10 лет в управление крупному немецкому железнодорожному оператору Deutsche Bahn.
Капитал страны вчера в 08:10
Политика

В ООН одобрили идею Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза

Ранее Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.
Газета.Ru вчера в 15:18
Происшествия

В Алтайском крае бывший судья получил срок за посредничество во взятке

Бывший судья Арбитражного суда в Алтайском крае признан виновным в посредничестве во взяточничестве на 800 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет РФ.
РИА Новости 00:47
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru вчера в 23:34
Общество

Глава Гидрометцентра спрогнозировал морозную погоду в феврале

Вильфанд спрогнозировал, что февраль будет неоднородным, так как на протяжении месяца температура воздуха будет опускаться до минус 5–10 градусов.
РБК вчера в 22:26
Гаджеты

Роскачество назвало бюджетные аналоги дорогих флагманских смартфонов

Эксперты «Роскачества» рассказали о результатах сравнения дешевых и дорогих смартфонов.
Shraibikus News вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни

Артистка призналась, что на протяжении долгого времени скрывала от близких свою болезнь. «Я вроде как смертельно больна», – заявила женщина.
Infox.ru вчера в 17:31
Наука

Китайские ученые назвали возможный источник коронавируса

РБК вчера в 07:29
Происшествия

В Подмосковье горят торговые ряды

Отмечается, что торговые ряды загорелись в селе Быково.
Газета.Ru вчера в 22:43
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Политика

Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Ведомости вчера в 18:19
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
REGNUM вчера в 19:07
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Происшествия

В Улан-Удэ стая бродячих собак напала на ребенка

Бродячие собаки напали на первоклассника около одной из школ в Улан-Удэ, мэр города поручил отловить свору.
ТАСС вчера в 07:53
Политика

Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

РИА Новости вчера в 02:17
Технологии

В мессенджер WhatsApp добавлена популярная темная тема

По данным сетевого источника, в WhatsApp добавлена любимая многими темная тема.
Anonsens 22 января в 04:02
Финансы

Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
REGNUM вчера в 17:16
Политика

Вероника Скворцова стала главой ФМБА

Фармацевтический вестник 22 января в 18:21
Политика

Путин рассказал о потрясшем его факте из истории блокадного Ленинграда

Во время церемонии открытия памятника героям блокады Ленинграда в Иерусалиме российский президент Владимир Путин рассказал об историческом факте, о котором он недавно узнал.
Аргументы и Факты вчера в 09:22
Происшествия

В Перми фигуранта дела о ЧП в отеле отпустили под подписку о невыезде

Свердловский районный суд Перми отпустил под подписку о невыезде инспектора по пожарному надзору, задержанного по делу о гибели людей в отеле, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 07:36
Общество

ВОЗ не объявила чрезвычайной ситуацию со вспышкой коронавируса в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
ТАСС вчера в 13:59
Гаджеты

Apple выпустит бюджетный iPhone

Bloomberg, со ссылкой на источник в компании Apple, сообщил, что в феврале начнётся сборка нового бюджетного iPhone.
SM News 22 января в 10:07
Политика

Соловьев обозвал премьера Украины за бандеровский лозунг в Давосе

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука, назвав его "вурдалаком" после того, как он озвучил лозунг "Слава Украине!" в Давосе.
РИА Новости вчера в 19:05
Теннис

Теннисистка Возняцки эмоционально завершила карьеру

Датская теннисистка Каролина Возняцки покинула Открытый чемпионат Австралии - Australian Open.
Газета.Ru 00:16
Политика

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Lenta.ru вчера в 11:50
Политика

Президент Польши не пожалел, что не поехал на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о том, что не поехал на форум пяти холокоста в Израиле.
Газета.Ru вчера в 13:53
Экономика

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru вчера в 11:18
Общество

В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса

В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
РБК 00:09
Шоу-бизнес

Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой

В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Вечерний курьер 22 января в 11:47
Политика

В Турции назвали Россию обманщицей

В Турции отреагировали на информацию о том, что контракт Москвы и Анкары на поставки С-400 «не предполагал передачи технологий, даже частичной».
Рамблер вчера в 13:08
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