Экономика
REGNUMПлатеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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с чего всё началось
Министерством рассматривается вариант, когда налог может быть начислен только на полученный инвестдоход. Вопрос прорабатывается, уточнили в финансовом ведомстве. Эксперты считают, что начисление НДФЛ на всю накопленную сумму станет весомым ударом по репутации новой системы.Известиявчера в 16:01
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