Экономика

REGNUMREGNUMПлатеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут сократить в разы

Известиявчера в 18:35

Россиян обяжут платить налог при получении пенсии

URA.Ruвчера в 17:51

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут снизить

РЕН ТВвчера в 19:44

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

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Накопленные пенсионерами деньги собираются обложить налогом

Радио Комсомольская правда00:10

Россияне будут платить еще один «пенсионный налог»

Krasnoyarskmedia.ruвчера в 20:45
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«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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Политика

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия вчера в 12:57
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РБК вчера в 08:05
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В России решили восстановить индексацию работающим пенсионерам

На возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 млрд рублей, отмечал он.
Газета.Ru вчера в 11:32
Политика

Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле

"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
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BFM.ru вчера в 23:34
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25 января наступает Новый год по лунному календарю

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Экономика

Дерипаска назвал виновных в бедности России

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России.
Lenta.ru 22 января в 08:33
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Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.
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Экономика

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Цены на аренду жилья в крупных городах России могут подскочить на 5–10% по ходу 2020 года, а в Москве и вовсе на 15–20%.
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Армия и оружие

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Заместитель командира полка специального назначения внутренних войск Донецкой Народной Республики Алексей Кривуля, известный под позывным Грин, был убит в Донецке в минувший понедельник, 20 января.
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Курс валют сегодня: доллар и евро подскочили в цене

В свою очередь, евро в четверг на открытии подорожал на десять копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 68,7 рубля.
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