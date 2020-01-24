Экономика
REGNUMПлатеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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с чего всё началось
Будет ли налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взиматься со всей суммы, сформированной в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП), окончательно не решено. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минфина.Известиявчера в 16:01
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Общество
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Германия выделяет € 12 млн на поддержку блокадников Ленинграда.
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Украинский премьер во время выступления на Ukrainian Breakfast 2020 посоветовал инвесторам выучить фразу "Слава Украине!", чтобы достичь успеха в стране.
Происшествия
СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве
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