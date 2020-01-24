Экономика
REGNUMПлатеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Читать в источнике
Оценить249
с чего всё началось
Будет ли налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взиматься со всей суммы, сформированной в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП), окончательно не решено. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минфина.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Экономика
Ъ: «Россети» хотят списать долги ряда энергосбытовых компаний Кавказа
"Россети" хочет выступить с инициативой создания федерального гарантирующего поставщика, который мог бы взять на себя долги наиболее проблемных энергосбытовых компаний холдинга в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на документы компании.
Спорт
Горячкина обыграла Вэньцзюнь и перевела матч на тай-брейк
Политика
Китай поддержал предложение Путина провести саммит пяти стран
Выступая 23 января на Всемирном форуме памяти холокоста, Владимир Путин предложил провести встречу с лидерам стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции.
Политика
В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.
Политика
Заместителем главы администрации президента назначен Дмитрий Козак
Владимир Путин лично подписал указ о новом назначении: "Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации", - говорится в нём.
Спорт
Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести
Отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода ушел в горы в северном Квебеке (Канада) и исчез. Об этом информирует портал lejsl.com.
Общество
В Гидрометцентре пообещали зимний февраль
Ожидается, что температура воздуха может падать ниже минус десяти градусов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Кино
Netflix превратит «Ведьмака» в аниме
Как сообщает издание Comic Book, речь идет о фильме в жанре "аниме" под названием "Ведьмак: Ночной кошмар Волка" ("The Witcher: Nightmare of the Wolf.").
Наука
В Тибетском леднике обнаружены ранее неизвестные науке древние вирусы
Наука
Змеи могут являться первоисточником китайского коронавируса
Общество
25 января наступает Новый год по лунному календарю
Здоровье
В Китае пневмонией нового типа заболели 876 человек
Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 876 человек, 26 человек умерли от болезни.
Игры
Компания Valve сообщила о готовности Half-Life: Alyx
Общество
Рязанка стала самой красивой бабушкой Европы
Политика
В Благовещенске скончался Герой Советского Союза Юрий Кузнецов
В Благовещенске на 74-м году жизни умер Герой Советского Союза генерал-майор в отставке Юрий Кузнецов.
Кино
Фото: первый взгляд на Ричарда Мэддена в предстоящем фильме Marvel «Вечные»
Снимок был опубликован 23 января на портал Digital Spy. https: / / twitter.com / EternalsSecrets / status / 1220348501365862400 На фото запечатлён актёр Ричард Мэдден в образе Икариса — представителя расы Вечных.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Политика
Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле
Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
Общество
Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов
На минувшей неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", подразумевающий обеспечение по всей стране бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Политика
Актёр Тиль Швайгер заявил, что США мешают сближению России и Германии
Артист обвинил США в стремлении не допустить сближения Германии и России. Эти слова вызвали бурные аплодисменты зрителей.
Политика
Основателя Faberlic назначили главой политической партии
Основатель компании Faberlic Алексей Нечаев возглавит новую партию, название которой пока не разглашается.
Шоу-бизнес
Отец Ивана Урганта рассказал о призывах убить его сына
Политика
Лавров заплакал на церемонии в Израиле
Происшествия
Торговые ряды загорелись в Подмосковье
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского ведомства, по предварительным данным, погибших и пострадавших при пожаре нет.
Наука
В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях
Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в КХЛ
Здоровье
Вирус наступает: в Китае введен карантин для 30 миллионов человек
В эпицентре коронавируса — провинции Хубэй — изолированы больше 30 миллионов человек.