Энергетика
Lenta.ruПлатежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета
«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Происшествия
Напавшего на дом Эллы Памфиловой отправили в психбольницу
Ахад Карабалаев, напавший на дом главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, отправлен на лечение в психиатрическую лечебницу.
Технологии
«Дочка» Alphabet создала сервис для борьбы с поддельными фотографиями
В описании проекта компании Jigsaw говорится, что экспериментальная платформа призвана упростить борьбу с дезинформацией.
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
В ноябре стало известно, что российский актер Виталий Жигалин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 48 лет.
Общество
Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
Первый борт Воздушно-космических сил России с эвакуированными из китайского Уханя 80 россиянами прибыл в аэропорт Тюмени.
Армия и оружие
В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ
Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Футбол
Прядкин остался единственным кандидатом на пост президента РПЛ
Единственным претендентом на должность остался действующий глава лиги Сергей Прядкин. Никто другой не изъявил желание избираться 17 марта.
Экономика
Россия впервые за девять лет вернула больше кредитов, чем выдала
Правительства иностранных государств впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили, следует из данных Федерального казначейства по исполнению бюджета.
Происшествия
Со счета жительницы Москвы похитили более пяти миллионов рублей
Мошенник дистанционно обманул жительницу Москвы и украл с ее счета более пяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Футбол
Андрей Тихонов: Я хотел, чтобы Каррера работал дальше
Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о бывшем тренере красно-белых Массимо Каррере.
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе
Спикер нижней палаты конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси разорвала копию текста речи главы государства Дональда Трампа после его выступления перед законодателями, передает Reuters на своей странице в Twitter.
Общество
Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Общество
В России создают аппарат, способный садиться на вертикальную стену
Демонстратор нового типа летательного аппарата, который будет маневреннее вертолета и сможет садиться на наклонные и вертикальные плоскости, будет создан в России в ближайшие два года, рассказал в интервью РИА Новости глава научно-технического совета, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»
«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Футбол
Тульский «Арсенал» объявил о переходе форварда «Авангарда»
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Спорт
Клебо заявил, что прекратил борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что прекратил борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира. Об этом сообщает телеканал NRK.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская может подать в суд на НТВ из-за передачи с дочерью
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила, что к ранее высказанным в адрес матери обвинениям ее принудили сотрудники телеканала НТВ, пишет "СтарХит".
Здоровье
Столичные малыши-СМАйлики ждут спасения
История семимесячного малыша Вани прогремела на весь Интернет.
Политика
Лукашенко назвал США «величайшей империей»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал США «величайшей империей».
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
Политика
В Конгрессе США заявили, что Трамп может подарить Аляску России
Глава спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что Дональд Трамп может подарить Аляску России.
Политика
Путин объяснил увольнение экс-главы Чувашии
Указ об отставке главы Чувашии Путин подписал 29 января. Михаил Игнатьев с начала года крупно "прокололся" дважды.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.