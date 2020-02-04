Энергетика
Lenta.ruПлатежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета
«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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Армия и оружие
Появилась версия о гибели спецназовцев ФСБ в Сирии из-за предательства
Сообщения о гибели российских спецназовцев появились накануне, 3 февраля.
Наука
Чувство свинга осталось даже в джазе с идеальным попаданием в ритм
Немецкие ученые проанализировали влияние миллисекундных отклонений от ритма на чувство свинга в джазовой музыке.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Кино
Фильм «Т-34» получил премию «Блокбастер»
Фильм "Т-34" режиссера Алексея Сидорова, созданный при поддержке телеканала "Россия", удостоен премии "Блокбастер" как самая кассовая российская картина.
Общество
Рогозин отказался пока раскрывать правду о «дырке» в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что время раскрыть причины появления «дырки» в пилотируемом корабле «Союз МС-09» еще не пришло.
Технологии
Интернет-технологии в России отдут под госконтроль
Новый документ предлагает развивать под контролем государства платформу по сбору «цифрового следа» пользователя в Сети, системы рекомендаций контента, технологию распознавание речи и жестов, компьютерной графики, редактирования фото и видео, виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), российские браузер, мессенджер и мобильную операционную систему (ОС).
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Экономика
Кудрин ожидает падения выручки России от экспорта нефти из-за коронавируса
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует снижение выручки от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за распространения коронавируса.
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
Завод «Карат» пригрозил перенести часть производства из России
Московский завод «Карат» (производитель плавленных сырков «Дружба» и «Янтарь») пригрозил перенести производство творожного сыра из России в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочной продукции.
Здоровье
Во всех школах Якутска введен карантин с 6 по 16 февраля
С 6 по 16 февраля во всех школах Якутска из-за ОРВИ введен полный карантин, сообщили ЯкутияDаіlу в столичном управлении образования.
Футбол
Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкин на пост президента лиги
16 января полномочия действующего президента лиги были продлены еще на пять лет в ходе голосования на общем собрании клубов РПЛ.
Общество
Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Политика
Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа
Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
Футбол
«Ливерпуль» идет без поражений на «Энфилде» в 40 матчах подряд
Встреча завершилась со счетом 1:0. Благодаря этой победе подопечные Юргена Клоппа продлили беспроигрышную серию на «Энфилде» до 40 матчей.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Экономика
Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Политика
Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили координацию действий в Сирии
Стороны договорились принять меры по повышению координации совместных действий в Сирии по линии министерств обороны.
Экономика
Минсельхоз не ожидает дефицита чеснока из-за коронавируса
Минсельхоз не ожидает дефицита продуктов в России, в частности, чеснока из-за нового коронавируса в Китае.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Происшествия
Бастрыкин взял под контроль дело пластического хирурга из Краснодара
Аналогичное поручение глава ведомства дал по представленной на федеральном ТВ информации о ходе расследования уголовного дела в отношении "пластического хирурга" из Краснодарского края.
Армия и оружие
Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания
Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М — такой же, как у Арматы.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Экономика
Лукашенко заявил о желании покупать нефть у Москвы по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, но в Москве, по его словам, настаивают на премиальных надбавках сверх того.
Музыка