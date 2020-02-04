«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Экономика Авиабилеты за границу подорожают с 5 февраля Цены на авиабилеты на международные направления вырастут с 5 февраля почти на 3%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Общество Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.

Шоу-бизнес Мила Йовович показала новорожденную дочь Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.

Политика Bloomberg узнал о планах США покинуть одно из соглашений ВТО Как отмечает Bloomberg, соглашение ВТО по правительственным закупкам дает возможность сделать рынок госзакупок страны более доступным для конкуренции со стороны зарубежных компаний, а также увеличить прозрачность в сфере государственных закупок.

Происшествия Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.

Шоу-бизнес Орбакайте предстала перед фанатами в мини-шортах Сегодня в официальном Instagram-аккаунте Кристины Орбакайте было опубликовано фото, на котором она предстала в черных коротких шортах и прозрачной шифоновой блузе.

Экономика Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».

Армия и оружие На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии обороны страны.

Экономика Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.

Происшествия ЕСПЧ присудил 50 россиянам компенсации за незаконные обыски и пытки Европейский суд по правам человека присудил 50 россиянам компенсации более миллиона евро за незаконные обыски и пытки со стороны силовиков, сообщается на сайте организации.

Космос Путин поговорит с Рогозиным о поддержке проектов изучения стратосферы Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным о сопровождении и поддержке проектов, связанных с аэрокосмической тематикой и стратонавтикой.

Киберспорт Blizzard извинилась за Warcraft 3: Reforged Blizzard попросила прощения у игроков за Warcraft 3: Reforged и рассказала о дальнейшей работе над игрой.