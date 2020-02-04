Энергетика
Lenta.ruПлатежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета
«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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Политика
Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Политика
Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
Экономика
Авиабилеты за границу подорожают с 5 февраля
Цены на авиабилеты на международные направления вырастут с 5 февраля почти на 3%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Общество
Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России
У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Кино
Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса
Актер Харрисон Форд снимется в очередном фильме об искателе приключений Индиане Джонсе.
Шоу-бизнес
Мила Йовович показала новорожденную дочь
Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Политика
Bloomberg узнал о планах США покинуть одно из соглашений ВТО
Как отмечает Bloomberg, соглашение ВТО по правительственным закупкам дает возможность сделать рынок госзакупок страны более доступным для конкуренции со стороны зарубежных компаний, а также увеличить прозрачность в сфере государственных закупок.
Хоккей
Свечников обыграл всю команду и забил гол в матче НХЛ
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
Шоу-бизнес
Орбакайте предстала перед фанатами в мини-шортах
Сегодня в официальном Instagram-аккаунте Кристины Орбакайте было опубликовано фото, на котором она предстала в черных коротких шортах и прозрачной шифоновой блузе.
Экономика
Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт обвиняемому в убийстве полицейского в Москве
Колегия присяжных вынесла вердикт 44-летнему уроженцу Киргизии Нурлану Муратову, который обвиняется в убийстве полицейского в московском метро в 2018 году.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Армия и оружие
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии обороны страны.
Общество
РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Бывший вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Экономика
Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса
После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.
Политика
Первый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
Происшествия
ЕСПЧ присудил 50 россиянам компенсации за незаконные обыски и пытки
Европейский суд по правам человека присудил 50 россиянам компенсации более миллиона евро за незаконные обыски и пытки со стороны силовиков, сообщается на сайте организации.
Киберспорт
Bethesda назвала дату выхода дополнения Wastelanders для Fallout 76
Ранее Bethesda рассказала о планах по развитию Fallout 76 в 2020 году, прочитать об этом можно по ссылке.
Политика
На украинском ТВ разгорелся скандал из-за слов о гражданской войне
Украинские эксперты устроили перепалку в эфире телеканала НАШ из-за слов о гражданской войне в Донбассе.
Шоу-бизнес
242-килограммовый сын Никаса Сафронова устроил фотосессию на море
Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
Космос
Путин поговорит с Рогозиным о поддержке проектов изучения стратосферы
Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным о сопровождении и поддержке проектов, связанных с аэрокосмической тематикой и стратонавтикой.
Киберспорт
Blizzard извинилась за Warcraft 3: Reforged
Blizzard попросила прощения у игроков за Warcraft 3: Reforged и рассказала о дальнейшей работе над игрой.
Экономика
Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса
Ущерб экономике России из-за коронавируса может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми.
Футбол
«Монако» с Головиным прервал безвыигрышную серию в Лиге 1, победив «Анже»
«Монако» одержал победу над «Анже» в матче 23-го тура французской Лиги 1.