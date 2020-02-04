Энергетика
Lenta.ruПлатежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета
«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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Экономика
Лукашенко призвал Россию к честному и искреннему сотрудничеству
Белоруссия платит России $1 млрд в год по ранее взятым кредитам и не просит у страны никаких денег, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Футбол
«Ливерпуль» сыграет с «Шрусбери» самым молодым составом в истории
Состав стал самым молодым в истории клуба, а полузащитник Кертис Джонс станет самым молодым капитаном в истории клуба, пять дней назад ему исполнилось 19 лет.
Армия и оружие
Лавров сообщил о развертывании войск Турции в Идлибе
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Российской газете", что поступила информация о том, что Турция развертывает войска в Идлибе.
Политика
Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России
Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
Здоровье
Назван самый опасный алкогольный напиток для россиян
Россиянам не следует злоупотреблять пивом, считает психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Здоровье
Китай испытывает российский препарат от коронавируса
Китай испытывает российский препарат от коронавируса – триазавирин.
Культура
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Общество
Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк
Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Политика
Трамп назвал себя победителем кокусов демократов в Айове
Президент США Дональд Трамп упрекнул Демократическую партию в неспособности провести внутрипартийные кокусы в Айове, где подсчет голосов сорвался из-за технического сбоя.
Политика
Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Политика
Уволенный Путиным глава Чувашии не выходит на связь
Уволенный Владимиром Путиным глава Чувашии Михаил Игнатьев не выходит на связь.
Здоровье
Во Вьетнаме и Саудовской Аравии зафиксировали вспышки птичьего гриппа
В Саудовской Аравии и Вьетнаме зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) со ссылкой на власти двух стран.
Общество
В Петербурге и Ленобласти предлагают уравнять социальные льготы
Социальные льготы для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны быть предложены единым пакетом.
Общество
Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Технологии
Владелец Google представил сервис для распознавания «фотошопа»
Сервис состоит из семи отдельных «детекторов», каждый из которых отвечает за распознавание определенного вида манипуляции.
Шоу-бизнес
В Сети ополчились против Эмбер Херд и поддержали Джонни Деппа
В соцсетях пользователи объявили настоящую войну Эмбер Херд, запустив флешмоб в поддержку актера Джонни Деппа - бывшего мужа актрисы.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Энергетика
«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину
Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
Политика
Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, сообщили СМИ
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Происшествия
Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии
Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ.
Здоровье
Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом
Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
Политика
Симоньян опубликовала цитату из письма британца об RT и «Би-би-си»
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала письмо одного из читателей газеты The Telegraph, в котором он выразил недовольство тем, как телеканал "Би-би-си" освещал ситуацию с Brexit.
Футбол
Исполком РФС рассмотрит вопрос о расширении РПЛ 11 февраля
Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев подтвердил, что очередное заседание исполкома РФС состоится 11 февраля в 11 часов утра по московскому времени в «Доме футбола».
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.