Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПлатежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета

«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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