Энергетика
Lenta.ruПлатежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета
«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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Политика
Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России»
Совет директоров "Почты России" назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова, курировавшего в правительстве отрасли связи и транспорта, а также развитие цифровой экономики.
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Путин рассмешил участников встречи в Череповце
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Армия и оружие
Стало известно об обстреле позиций российских военных турецкой армией
Турецкая армия обстреляла позиции российских военных на севере сирийской провинции Алеппо.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
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Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери
Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Политика
Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Здоровье
В Таиланде коронавирус вылечили лекарствами от гриппа и СПИДа
В Таиланде китаянку с серьёзными симптомами коронавируса вылечили противогриппозными лекарствами и препаратами против СПИДа.
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Семья Федора Емельяненко советует бойцу завершить карьеру
Семья российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко советует спортсмену завершить карьеру.
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В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Технологии
Облачный игровой сервис Nvidia выходит из бета-версии
Американский чипмейкер Nvidia теперь будет конкурировать с Google Stadia и Microsoft Project xCloud — компания объявила, что ее сервис стриминга видеоигр GeForce Now выходит из бета-версии.
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Pathfinder: Wrath of the Righteous вышла на Kickstarter с целью в 300 тысяч долларов
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу отказаться от ротации
Согласно информации издания Daily Mail, после завершения встречи футболисты попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолы воздержаться от постоянной ротации.
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Собчак и Гордон стали ведущими нового шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Политика
Эрдоган потребовал от России вернуть Крым. Видео
«Друг» России потребовал вернуть «оккупированный Крым».
Политика
Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань
«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Футбол
На просмотр в ЦСКА прибыл форвард «Чертаново» Колесниченко
Общество
Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель
Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти вновь диагностировали рак груди
Два года назад Шеннен Доэрти сообщила, что победила онкологическое заболевание, но недавно рак снова вернулся.
Политика
Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
Футбол
Продлит ли «Локомотив» контракт с Семиным? Отвечает глава клуба Мещеряков
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с продлением контракта главного тренера команды Юрия Семина.
Авто
Названы ошибки при замене и доливе моторного масла
Экономика
Лукашенко заявил о желании покупать нефть у Москвы по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, но в Москве, по его словам, настаивают на премиальных надбавках сверх того.
Футбол
Валерий Карпин на пять лет продлил контракт с ФК «Ростов»
Общество
Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом
Хоккей
Третьяк: ФХР хочет создать Российскую лигу
Не секрет, что многие ребята хотят уехать в Северную Америку. Поэтому ФХР очень много работала над программой развития хоккея.
Футбол
Гол Мамаева помог «Ростову» обыграть «Партизан» в товарищеском матче
Единственный гол «Партизана» в концовке встречи с пенальти забил Садик Умар. У Мамаева это второй гол за «Ростов» на зимних сборах.