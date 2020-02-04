«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Игры Фантастический ролевой боевик Hellpoint выйдет 16 апреля Издательство tinyBuild объявило дату релиза фантастического ролевого боевика Hellpoint, над которым работает канадская студия Cradle Games.

Политика Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России» Совет директоров "Почты России" назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова, курировавшего в правительстве отрасли связи и транспорта, а также развитие цифровой экономики.

Технологии Обновление Windows 10 вызывает «синий экран смерти» Кумулятивное обновление KB4041676, выпущенное для Windows 10 версии 1703 10 октября 2017 года, приводило к «синему экрану смерти» после обязательной перезагрузки системы, 100 % нагрузке на диск и зависанию системы на этапе установки обновления.

Армия и оружие Лавров назвал невыполненные Турцией обязательства по Идлибу Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» заявил, что Турция на данный момент «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне».

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Общество Смертность от коронавируса в Китае составляет 2,1% Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава РФ планирует в течение месяца выпустить экспресс-тест для выявления коронавируса 2019-nCoV, а Роспотребнадзор уже разработал диагностическую тест-систему.

Футбол «Урал» сыграл вничью с «Чукаричками» «Урал» сыграл вничью с сербским клубом «Чукарички» в товарищеском матче на кипрских сборах. Матче в Лимасоле завершился со счетом 1:1.