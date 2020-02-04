Энергетика
Lenta.ruПлатежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета
«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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Экономика
Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя
Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
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Лавров обвинил Турцию в невыполнении обязательств по ситуации в Идлибе
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СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока-2»
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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил в беседе с RT, что Украина заигралась с исками, что может привести к прекращению торгово-экономических отношений с Россией.
Экономика
Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля
В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
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Крашенинников выступил против упоминания бога и брака в Конституции РФ
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Посол Франции на Украине заявил о безрезультатности изоляции России
Ранее о важности сближения Парижа и Москвы заявил новый посол Франции в России Пьер Леви.
Политика
Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком
Депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву поймали за перепиской с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским.
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Узел Идлиба
Сергей Викторович, сегодня у всех на слуху непростая ситуация, которая сложилась вокруг сирийской провинции Идлиб, где произошли столкновения турецких и сирийских военных.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Общество
Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области
Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином.
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В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Армия и оружие
Бывший наёмник из Германии раскритиковал ВСУ
Бывший наёмник разорвал контракт с ВСУ и намерен вернуться обратно в Германию.
Политика
Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у президента Турции Тайипа Эрдогана есть действующее приглашение от главы России Владимира Путина посетить Крым для личного изучения ситуации с правами крымских татар.
Футбол
Нападающий «Чертаново» Колесниченко пройдет просмотр в ЦСКА
Политика
Эрдоган объяснил приветствие караула в Киеве словами «слава Украине»
Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил, почему использовал лозунг "слава Украине" в качестве приветствия почетного караула в Киеве.
Политика
Путин рассмешил участников встречи в Череповце
Спорт
WADA требует провести публичные слушания по делу РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало, чтобы слушания по делу РУСАДА стали публичными, передает ОТР.
Шоу-бизнес
К звезде «Зачарованных» Шэннен Доэрти вернулся рак в последней стадии
48-летняя американская актриса Шеннен Доэрти, прославившаяся ролями Бренды Уолш в телесериале «Беверли-Хиллз, 90210» и Прю Холливелл в сериале «Зачарованные» сообщила, что у нее нашли рак молочной железы четвертой степени.
Общество
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Общество
Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель
Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.