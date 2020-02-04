Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПлатежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета

«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:56, Ашберн
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