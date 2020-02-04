«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Экономика Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.

Политика Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком Депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву поймали за перепиской с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским.

Политика Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.