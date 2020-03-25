Платежи по кредитам перенесли на неделю
Жителям России перенесли платежи по кредитам. Нерабочая неделя, о которой объявил президент 25 марта в своем обращении, переносит выплаты на первый рабочий день — 6 апреля. Об отсрочке платежей, выпадающих на период объявленной недели выходных, заявили в пресс-службе Центробанка.В источнике
С чего всё начиналось
Платежи по кредитам, которые приходятся на следующую неделю, объявленную в России выходной, должны быть осуществлены гражданами в первый рабочий день после нее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.