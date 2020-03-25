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Платежи по кредитам перенесли на неделю
ZAB.RU
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  • ВЕСТИ: Приморье
  • Inc-news.ru
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Жителям России перенесли платежи по кредитам. Нерабочая неделя, о которой объявил президент 25 марта в своем обращении, переносит выплаты на первый рабочий день — 6 апреля. Об отсрочке платежей, выпадающих на период объявленной недели выходных, заявили в пресс-службе Центробанка.В источнике
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С чего всё начиналось
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Платежи по кредитам переносятся на первый рабочий день после выходной недели

Платежи по кредитам, которые приходятся на следующую неделю, объявленную в России выходной, должны быть осуществлены гражданами в первый рабочий день после нее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.
ТАСС вчера в 14:35
Подробнее о событии
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Платежи по кредитам переносятся на первый рабочий день после выходной недели

ТАСС вчера в 14:35
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Россиянам перенесли платежи по кредитам из-за нерабочей недели

Lenta.ru вчера в 15:30
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ЦБ пояснил, как будут осуществляться платежи по кредитам после выходной недели

Life.ru вчера в 17:26
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