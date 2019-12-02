Экономика

РБКРБКПлатежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний

Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Платежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний

Ряд зарубежных компаний, предоставляющих электронные услуги в России, столкнулись с трудностями при перечислении «налога на Google» — обязанности иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС. О проблеме сообщили РБК представители двух международных компаний и налоговые консультанты.
РБК01 декабря в 23:00

Подробнее о событии

СМИ: зарубежные компании не смогли заплатить «налог на Google»

Телеканал 360°вчера в 02:48

У ряда иностранных компаний возникли проблемы с оплатой так называемого «налога на Google» в России

Эхо Москвывчера в 02:30

Платежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний

РБК01 декабря в 23:00

РБК: у зарубежных компаний возникли трудности с оплатой «налога на Google» в России

Коммерсантъвчера в 01:14

Иностранный бизнес столкнулся с трудностями при уплате «налога на Google» из-за реквизитов

Forbesвчера в 00:55

Иностранные компании столкнулись с трудностями при уплате «налога на Google»

Ведомостивчера в 00:46

Иностранные компании столкнулись с проблемой при оплате «налога на Google»

Фонтанка.Рувчера в 02:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:00, Ашберн
Экономика

Крупный инвестор вложился в петербургскую логистическую компанию

Объединение Baring Vostok и Vostok New Ventures приобрел 9,1% акций петербургской логистической компании «Монополия».
Мойка78 06:51
Происшествия

Мужчина напал с ножом на полицейского в Подмосковье

Мужчина напал на полицейского в подмосковных Мытищах, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 06:20
Спорт

WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории

Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
Газета.Ru 05:18
Происшествия

В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами

На трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.
Российская газета 06:10
Шоу-бизнес

Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы

Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
Телепрограмма вчера в 06:33
Экономика

Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий поправки в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019 год, увеличивающие доходы фонда, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 09:59
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb 01 декабря в 04:36
Политика

Лукашенко направился с официальным визитом в Белград

Российская газета вчера в 08:15
Происшествия

ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

РБК 05:23
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика

Венгрия предложила РФ вместе защищать права нацменьшинств на Украине

Российская газета 05:48
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках в 2020 году.
RT на русском 05:30
Общество

Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

Супруга президента США Меланья Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 19:48
Кино

В прокат выходит военная драма «Ржев»

Фильм «Ржев» выходит на финишную прямую. Эта премьера – последняя перед выходом картины в широкий прокат.
Россия – Культура 01 декабря в 12:15
Экономика

«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева

Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».
Коммерсантъ вчера в 20:28
Происшествия

Девочка выпала из окна девятого этажа из-за кота в ранце

РЕН ТВ 06:48
Происшествия

Генконсульство подтвердило данные об убийстве россиянки в Испании

RT на русском 06:06
Политика

СБУ объявила ополченца Цемаха в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск ополченца Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к катастрофе самолета MH17 в Донбассе.
ИА Новороссия 06:56
Кино

Адмиралтецы увидят «33 слова о дизайне»

Сегодня в 17:00, на ЛенДоке покажут киноальманах «33 слова о дизайне» — это фильм-исследование дизайна в России.
Новости Адмиралтейского района Санкт-Петербурга вчера в 04:55
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 05:04
Экономика

Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан

Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
REGNUM 01:38
Шоу-бизнес

Алсу и ее дочь Микелла получили престижную награду

Артистки получили награду в номинации "Семейные ценности". На мероприятии Алсу и Микелла исполнили песню "К тебе".
ТВ Центр 01:11
Происшествия

Москвичка отдала мошеннику 15 миллионов рублей за обещание жениться

Полицейские задержали мужчину, который, по версии следствия, уговорил москвичку отдать ему 15 миллионов рублей ради замужества.
РИА Новости 04:55
Кино

Вышел трейлер фильма «Черная вдова»

Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
ТАСС 03:39
Общество

Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб

На покупку продуктов для новогоднего стола россияне в среднем рассчитывают потратить 10 тыс. руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование Nielsen.
РБК вчера в 21:18
Здоровье

В Липецке ещё один доктор получил «Губернаторский миллион»

В Липецке ещё один врач получил «Губернаторский миллион».
МОЁ! Оnline Липецк 01:44
Происшествия

СК объявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян

Газета.Ru 03:51
Авто

Skoda Karoq для России получит восьмиступенчатый «автомат»

Новые автомобили вчера в 07:43
Политика

Трамп назвал оскорбительным заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о смерти мозга НАТО оскорбительно для многих государств альянса и не соответствует действительности.
ТАСС 05:06
Политика

МИД Греции осудил высказывания Эрдогана по Кипру

Дипломаты Греции возмущены словами о том, что Анкара намерена и дальше вести разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Newvz.ru 02:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное