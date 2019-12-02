Ряд зарубежных компаний, предоставляющих электронные услуги в России, столкнулись с трудностями при перечислении «налога на Google» — обязанности иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС. О проблеме сообщили РБК представители двух международных компаний и налоговые консультанты.

с чего всё началось

Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).

Платежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний

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