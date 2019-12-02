Экономика
РБКПлатежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний
Ряд зарубежных компаний, предоставляющих электронные услуги в России, столкнулись с трудностями при перечислении «налога на Google» — обязанности иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС. О проблеме сообщили РБК представители двух международных компаний и налоговые консультанты.
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с чего всё началось
Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).РБКвчера в 23:00
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Происшествия
Глава полиции Украины рассказал о расследовании убийства сына депутата
Комментируя ход расследования убийства сына депутата облсовета Киева Вячеслава Соболева, Клименко пояснил, что версия, согласно которой по автомобилю, в котором находилась семья депутата, стреляли из другой машины, оказалось ложной.
Технологии
«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей
"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Происшествия
Мост обрушился на окраине Оренбурга
В соцсетях очевидцы сообщают, что обрушение моста произошло на окраине Оренбурга, "на Объездной - Терешковой, в сторону колхоза Ленина".
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Здоровье
Названы четыре главных врага здоровых сосудов
Профессор, медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал четыре главных врага здоровых сосудов.
Общество
Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы
Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Авто
Родстер «Крым» проехал по России с одной поломкой
Единственная поломка произошла по дороге к Анапе — у родстера от набегающих потоков воздуха оторвало часть правого подкрылка.
Футбол
Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Армия и оружие
Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Футбол
Генрих Мхитарян удивил итальянцев знанием их языка
Полузащитник итальянской «Ромы» и сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян дал интервью на итальянском языке после победной игры с «Вероной», в которой он забил один из голов.
Гаджеты
В свежей MIUI нашли секретные функции фотокамер смартфонов Xiaomi
В коде некоторых тестовых прошивок энтузиасты сообщества мобильных разработчиков XDA Developers нашли интересные детали, которые указывают на то, что китайская компания добавит новые функции в приложение камеры.
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Политика
В Кремле исключили отмену «северных надбавок» к зарплатам
Во время общения с Песковым журналисты задали ему вопрос, стоит ли тогда для уравнивания уровня зарплат в различных регионах отменить «северные надбавки».
Происшествия
В киевском ресторане произошла перестрелка, есть пострадавшие
В киевском ресторане «Баку» произошла перестрелка.
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о проблемах с посадкой в Бишкеке
Президентский лайнер, на котором Владимир Путин прилетел на саммит организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, пришлось сажать в условиях сильного тумана.
Политика
В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
Гаджеты
Xiaomi продает по 110 тысяч новых Redmi Note 8 ежедневно
Отмечается, что в день компания продает более 110 тысяч смартфонов моделей Redmi Note 8. В первый день продаж бюджетного смартфона Redmi Note 8 Pro корпорацией было реализовано более 300 тысяч девайсов.
Политика
В ЛНР отреагировали на заявление Зеленского о Минских соглашениях
Представитель самопровозглашённой ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник заявил, что украинский президент Владимир Зеленский загоняет себя в переговорный тупик, заявляя о предварительных условиях к выполнению Минских соглашений.
Политика
В Киеве назвали условие отказа от исков к «Газпрому»
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что Киев и Москва в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и детали транзитного договора.
Гаджеты
Подтвержден экран Samsung Galaxy S11
На Samsung Galaxy S11 установят новейший дисплей Infiniti-O с загнутыми краями, а фронтальная камера будет расположена в верхней части устройства посредине.
Наука
Созданы долговечные нанокристаллы перовскита
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Политика
Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе.
Происшествия
СК задержал организатора перевозок по делу о ДТП в Забайкалье
Следователи задержали организатора перевозок, который обслуживал маршрут упавшего с моста под Сретенском автобуса, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.