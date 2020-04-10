Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПлатежи за ЖКХ подешевеют до недоступности

Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
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с чего всё началось

Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности

До 30% платежей проходят офлайн через пункты приема банков и платежных агентов, и именно их число сократится. Те же банки, кто продолжит прием платежей за ЖКХ без комиссий, просто переложат расходы на потребителей за счет других услуг, предупреждают эксперты.
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Снижение платежей за ЖКХ сделает их менее доступными для оплаты

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Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек

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