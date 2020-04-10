Экономика
КоммерсантъПлатежи за ЖКХ подешевеют до недоступности
Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
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с чего всё началось
До 30% платежей проходят офлайн через пункты приема банков и платежных агентов, и именно их число сократится. Те же банки, кто продолжит прием платежей за ЖКХ без комиссий, просто переложат расходы на потребителей за счет других услуг, предупреждают эксперты.Коммерсантъвчера в 15:35
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Банкиры просят Володина отложить принятие закона об отмене комиссии за услуги ЖКХ
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Общество
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Около 75% жителей Москвы лишены возможности передвигаться по городу из-за введенного режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
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Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:50
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Ранее Bloomberg уже сообщал, что Минфин изучает возможность увеличения плана заимствований в 2020 году на 1–1,5 трлн руб.
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Общество
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Lenta.ru вчера в 20:34
Политика
Украина будет вынуждена выходить на работу в мае
"Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване, мы будем вынуждены в мае выходить на работу вместе со всей Украиной", - сказал Шмыгаль.
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ToDay News Ufa вчера в 13:23
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Ведомости 07:19
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Комсомольская правда 08 апреля в 03:16
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Газета.Ru 09:55
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Взгляд.ру 14:25
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Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
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Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек
На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908.
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Минздрав назвал главные симптомы коронавируса
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Тульская пресса вчера в 11:13
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Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
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Все работы по благоустройству в Москве приостановили
Все работы по благоустройству в Москве приостановили в ночь на 11 апреля.
Известия 16:57