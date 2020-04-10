Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПлатежи за ЖКХ подешевеют до недоступности

Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
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с чего всё началось

Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности

До 30% платежей проходят офлайн через пункты приема банков и платежных агентов, и именно их число сократится. Те же банки, кто продолжит прием платежей за ЖКХ без комиссий, просто переложат расходы на потребителей за счет других услуг, предупреждают эксперты.
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Эксперты предупредили о возможном сокращении точек по оплате ЖКХ

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Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности

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В России за сутки умерли 18 человек от коронавируса

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5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
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МИД Польши передал России ноту с призывом вернуть обломки Ту-154

МИД Польши передал в посольство России ноту с призывом вернуть обломки самолета Ту-154М, при крушении которого под Смоленском в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский.
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Продажи «АЛРОСА» в марте упали к февралю в два раза

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Рынок труда РФ ищет стратегии адаптации к карантину

Рынок труда РФ ищет стратегии адаптации к карантину Российский рынок труда начинает испытывать на себе последствия режима нерабочих дней, введенного до конца апреля.
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В России ограничили продажу пива

В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.
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Иосиф Пригожин пошутил о разводе с Валерией

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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Первую ГКБ Ижевска закрыли на карантин по коронавирусу

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Рейтинг Трампа обновил рекорд на фоне пандемии

Рейтинг президента США Дональда Трампа на фоне пандемии коронавируса обновил новый рекорд.
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Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля

Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля, если в городе так и не введут режим ЧС.
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Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

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Мексика согласилась сократить добычу нефти

Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
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Медведев: «удаленка» меняет баланс прав работодателей и работников

Долгие годы трудовое право исходило из того, что работник находится в определенном смысле под властью работодателя.
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Умер известный путешественник из Петербурга

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