Ранее гендиректор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук сообщил РИА Новости, что ожидает прибытие "Морского старта" в начале марта. В декабре 2019 года группа S7 сообщила, что госдеп США дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию.

с чего всё началось

Платформа для запуска космических аппаратов «Морской старт» прибудет на Славянский судоремонтный завод ориентировочно в начале марта. Ранее Госдеп США разрешил перебазирование «Морского старта» в Россию, пишет РИА Новости.

Платформа «Морской старт» прибудет в Приморье в начале марта

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