Общество

REGNUMREGNUMПлатформа «Морской старт» прибудет в Приморье в начале марта

Платформа для запуска космических аппаратов «Морской старт» прибудет на Славянский судоремонтный завод ориентировочно в начале марта. Ранее Госдеп США разрешил перебазирование «Морского старта» в Россию, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось

Источник назвал дату начала перевода «Морского старта» из США в Россию

Ранее гендиректор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук сообщил РИА Новости, что ожидает прибытие "Морского старта" в начале марта. В декабре 2019 года группа S7 сообщила, что госдеп США дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию.
РИА Новости19:05

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Платформа «Морской старт» прибудет в Приморье в начале марта

REGNUM21:47

В Приморье ожидают прибытия плавучего космодрома «Морской старт» в марте

ТАСС01:58

Источник сообщил дату начала перевода «Морского старта» из США в Россию

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Известно, когда в Приморье доставят космодром

Deita.ru17:45

«РИА Новости»: «Морской страт» начнут переводить из США в Россию 22 февраля

Коммерсантъ20:49

«Морской старт» прибудет в Приморье в марте

Хакасия-Информ00:24
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:48, Ашберн
Футбол

Васильев выяснит, дошли ли выплаты «Монако» за Головина его школе

Бывший вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что намерен прояснить вопрос солидарных выплат футбольной школе города Калтан, воспитанником которой является полузащитник "Монако" Александр Головин.
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Триллионы, накопленные в бюджете РФ, могут быть ликвидированы – версия

Речь идёт о том, что деньги бюджета, которые там накоплены, 15,3 трлн рублей, пойдут не на благо общества, а на реализацию абсолютно технической меры по перекладыванию Сбербанка из одного кармана государства в другой карман, — сказал Делягин.
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Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч

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Газета.Ru 18:47
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В партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности

Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский в эфире телеканала «112» заявил, что на Украине гибнет промышленность.
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Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
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Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
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Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости 12:20
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Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

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Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край" которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
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MSI Optix G241: монитор для киберспорта с частотой обновления 144 Гц

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Беларусь договорилась покупать нефть у России

Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА .
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В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Газета.Ru 16:16
Футбол

Неймара обвинили в организации VIP-проституции

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Экономика

Мусорный вопрос на Сахалине решат до 25 февраля

Затягивать дальше, подчеркнул Валерий Лимаренко, решение мусорных проблем нельзя.
АСТВ вчера в 19:51
Общество

В кинотеатре «Октябрь» провели эвакуацию с премьеры фильма «Лед 2»

В московском кинотеатре «Октябрь» людей эвакуировали с премьеры фильма «Лед 2». Причиной стало задымление на первом этаже здания, передают два корреспондента РБК.
РБК 15:28
Здоровье

Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:49
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В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски

В Институте горного дела СО РАН прошли обыски. В частности, выемка документов проводится в кабинете директора учреждения.
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Футбол

ЦСКА намерен приобрести бразильца Кака

Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает защитника бразильского "Крузейро" Кака Жуниора в качестве потенциального новичка команды.
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Политика

Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 15:25
Армия и оружие

Турция сбила на севере Сирии вертолёт Ми-24

Несколько часов назад, в небе над провинцией Алеппо, турецкие войска сбили ударный вертолёт Ми-24, который осуществлял нанесение ударов по позициям джихадистов на территории данного региона.
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Общество

В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess

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Кино

На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»

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«Ростех» попросил передать ему контроль за качеством воздуха

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предложил назначить госкорпорацию единственным исполнителем по созданию и эксплуатации госсистемы мониторинга качества воздуха в проекте «Чистый воздух».
Коммерсантъ 16:59
Происшествия

В Забайкалье прошли обыски у членов экстремистской организации

Как сообщается на сайте ведомства, в Чите и нескольких районах региона действовала религиозная организация "Свидетели Иеговы".
Российская газета 20:07
Биатлон

Назван состав сборной России по биатлону на чемпионат мира

Не исключено, что в состав сборной войдет Саид Халили. Но окончательно тренеры еще не решили.
КМВ Новости 06:36
Общество

Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Газета.Ru 12:22
Армия и оружие

«Панцири» отразили две атаки дронов на российскую авиабазу в Сирии

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь» отразили две атаки дронов на российскую авиационную базу Хмеймим в Сирии.
РБК 15:12
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Общество

Правительство разрешило выращивание отдельных видов мака и конопли

Правительство разрешило выращивание в промышленных целях отдельных видов снотворного мака и конопли.
Российская газета 04:05
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