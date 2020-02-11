Общество
REGNUMПлатформа «Морской старт» прибудет в Приморье в начале марта
Платформа для запуска космических аппаратов «Морской старт» прибудет на Славянский судоремонтный завод ориентировочно в начале марта. Ранее Госдеп США разрешил перебазирование «Морского старта» в Россию, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось
Ранее гендиректор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук сообщил РИА Новости, что ожидает прибытие "Морского старта" в начале марта. В декабре 2019 года группа S7 сообщила, что госдеп США дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию.РИА Новости19:05
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Футбол
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Футбол
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Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает защитника бразильского "Крузейро" Кака Жуниора в качестве потенциального новичка команды.
Политика
Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе.
Армия и оружие
Турция сбила на севере Сирии вертолёт Ми-24
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Кино
На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»
Политика
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Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предложил назначить госкорпорацию единственным исполнителем по созданию и эксплуатации госсистемы мониторинга качества воздуха в проекте «Чистый воздух».
Происшествия
В Забайкалье прошли обыски у членов экстремистской организации
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Биатлон
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Не исключено, что в состав сборной войдет Саид Халили. Но окончательно тренеры еще не решили.
Армия и оружие
«Панцири» отразили две атаки дронов на российскую авиабазу в Сирии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь» отразили две атаки дронов на российскую авиационную базу Хмеймим в Сирии.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Общество
Правительство разрешило выращивание отдельных видов мака и конопли
Правительство разрешило выращивание в промышленных целях отдельных видов снотворного мака и конопли.