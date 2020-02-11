Общество
Sudostroenie.infoПлавучий космодром «Морской старт» прибудет в Приморье в марте
Прибытие космодрома "Морской старт" из США на Славянский СРЗ ожидается в начале марта.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" из порта Лонг-Бич, штат Калифорния, на Славянский судоремонтный завод в Приморье начнется 22 февраля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. В пресс-службе группы S7, которой принадлежит комплекс, отказались от комментариев.РИА Новостивчера в 19:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Здоровье
Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками
Евгений Брюн напомнил, что сейчас развернута масштабная работа, направленная на снижение доли россиян, употребляющих табак и алкоголь.
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Общество
Операторы требуют компенсацию за доступ к социально значимым сайтам
Мобильные операторы и провайдеры интернет-услуг намерены получить компенсацию за обеспечение бесплатного доступа россиян к социально значимых сайтам, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на Комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, сообщает The Daily Mail.
Культура
Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»
В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
Футбол
Стал известен новый титульный спонсор РПЛ
Новым титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) станет «Тинькофф Банк». Об этом 11 февраля сообщает Betting Insider.
Политика
Депутат от партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности
Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил в эфире телеканала "112", что на Украине гибнет промышленность.
Экономика
Губернатор Кузбасса назвал причину снижения добычи угля в регионе
Изменение направления угольного рынка с Европы на Азию, к которому не смогли вовремя подготовиться кузбасские предприятия, привело к снижению добычи угля в Кемеровской области в текущем году.
Культура
«Оскар» установил антирекорд по просмотрам
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Политика
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского, следует из указов, обнародованных во вторник на сайте украинского президента.
Футбол
«Интер» может заставить клуб Бекхэма сменить название
Клуб MLS «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, может сменить название, сообщает Football Italia.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Общество
Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Футбол
«Локомотив» победил «Ростов» в Катаре
В катарской Дохе завершилась заключительная встреча товарищеского турнира между московским "Локомотивом" и "Ростовом".
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Общество
«Нафтогаз» не исключил подачи нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд.
Гаджеты
Xiaomi официально раскрыла особенности 108-Мп камеры Xiaomi Mi 10
Общество
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
Гаджеты
Xiaomi презентовала недорогой смартфон Redmi 8A Dual
Компания Xiaomi презентовала недорогой смартфон Redmi 8A Dual, который стал улучшенной модификацией модели Redmi 8A.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
Происшествия
Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург
Пассажирский поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на железнодорожной станции Решетниково из-за технической неисправности.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.