Перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" из порта Лонг-Бич, штат Калифорния, на Славянский судоремонтный завод в Приморье начнется 22 февраля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. В пресс-службе группы S7, которой принадлежит комплекс, отказались от комментариев.

с чего всё началось

Прибытие космодрома "Морской старт" из США на Славянский СРЗ ожидается в начале марта.

Плавучий космодром «Морской старт» прибудет в Приморье в марте

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