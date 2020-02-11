Общество

Sudostroenie.infoSudostroenie.infoПлавучий космодром «Морской старт» прибудет в Приморье в марте

Прибытие космодрома "Морской старт" из США на Славянский СРЗ ожидается в начале марта.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Источник назвал дату начала перевода «Морского старта» из США в Россию

Перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" из порта Лонг-Бич, штат Калифорния, на Славянский судоремонтный завод в Приморье начнется 22 февраля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. В пресс-службе группы S7, которой принадлежит комплекс, отказались от комментариев.
РИА Новостивчера в 19:05

Подробнее о событии

Плавучий космодром «Морской старт» прибудет в порт Приморья в начале марта

Вести.Ru04:31

«Морской старт» прибудет в Приморье в марте

Хакасия-Информвчера в 00:24

«РИА Новости»: «Морской старт» начнут переводить из США в Россию 22 февраля

Коммерсантъвчера в 20:49

Источник сообщил дату начала перевода «Морского старта» из США в Россию

RT на русскомвчера в 20:13

Источник назвал дату начала перевода «Морского старта» из США в Россию

РИА Новостивчера в 19:05

В Приморье ожидают прибытия плавучего космодрома «Морской старт» в марте

ТАССвчера в 01:58

Названа дата перегона «Морского старта» из США в Россию

Lenta.ru02:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Здоровье

Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками

Евгений Брюн напомнил, что сейчас развернута масштабная работа, направленная на снижение доли россиян, употребляющих табак и алкоголь.
RuNews24.ru вчера в 10:20
Культура

Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Peterburg2.ru вчера в 18:28
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Газета.Ru 02:15
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Общество

Операторы требуют компенсацию за доступ к социально значимым сайтам

Мобильные операторы и провайдеры интернет-услуг намерены получить компенсацию за обеспечение бесплатного доступа россиян к социально значимых сайтам, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на Комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям.
Газета.Ru 04:47
Шоу-бизнес

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, сообщает The Daily Mail.
РИА Новости 03:37
Культура

Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
Piter.tv вчера в 11:17
Футбол

Стал известен новый титульный спонсор РПЛ

Новым титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) станет «Тинькофф Банк». Об этом 11 февраля сообщает Betting Insider.
REGNUM 01:57
Политика

Депутат от партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил в эфире телеканала "112", что на Украине гибнет промышленность.
РИА Новости вчера в 20:15
Происшествия

Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

RT на русском 03:59
Экономика

Губернатор Кузбасса назвал причину снижения добычи угля в регионе

Изменение направления угольного рынка с Европы на Азию, к которому не смогли вовремя подготовиться кузбасские предприятия, привело к снижению добычи угля в Кемеровской области в текущем году.
REGNUM вчера в 23:11
Культура

«Оскар» установил антирекорд по просмотрам

ИА InterMedia 04:42
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия 09 февраля в 17:58
Политика

Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского, следует из указов, обнародованных во вторник на сайте украинского президента.
РИА Новости 04:39
Футбол

«Интер» может заставить клуб Бекхэма сменить название

Клуб MLS «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, может сменить название, сообщает Football Italia.
Чемпионат вчера в 15:10
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Экономика

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
RT на русском 01:59
Общество

Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Газета.Ru вчера в 13:00
Футбол

«Локомотив» победил «Ростов» в Катаре

В катарской Дохе завершилась заключительная встреча товарищеского турнира между московским "Локомотивом" и "Ростовом".
Вести.Ru 09 февраля в 12:27
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

РИА Новости 00:21
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Коммерсантъ вчера в 19:59
Армия и оружие

Армия Сирии взяла под контроль трассу Дамаск ― Алеппо

ФАН 03:56
Общество

«Нафтогаз» не исключил подачи нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд.
RT на русском вчера в 04:19
Гаджеты

Xiaomi официально раскрыла особенности 108-Мп камеры Xiaomi Mi 10

ToDay News Ufa 02:15
Общество

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости вчера в 18:02
Гаджеты

Xiaomi презентовала недорогой смартфон Redmi 8A Dual

Компания Xiaomi презентовала недорогой смартфон Redmi 8A Dual, который стал улучшенной модификацией модели Redmi 8A.
Дни24 04:13
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
РБК 03:50
Происшествия

Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург

Пассажирский поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на железнодорожной станции Решетниково из-за технической неисправности.
РБК вчера в 20:58
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное