Ранее гендиректор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук рассказал агентству, что ожидает прибытие "Морского старта" в начале марта. В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп дал разрешение на перебазирование комплекса в Россию.

с чего всё началось

Платформа для запуска космических аппаратов «Морской старт» прибудет на Славянский судоремонтный завод ориентировочно в начале марта. Ранее Госдеп США разрешил перебазирование «Морского старта» в Россию, пишет РИА Новости.

Платформа «Морской старт» прибудет в Приморье в начале марта

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