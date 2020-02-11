Общество

REGNUMREGNUMПлатформа «Морской старт» прибудет в Приморье в начале марта

Платформа для запуска космических аппаратов «Морской старт» прибудет на Славянский судоремонтный завод ориентировочно в начале марта. Ранее Госдеп США разрешил перебазирование «Морского старта» в Россию, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось

Источник назвал дату начала перевода «Морского старта» из США в Россию

Ранее гендиректор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук рассказал агентству, что ожидает прибытие "Морского старта" в начале марта. В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп дал разрешение на перебазирование комплекса в Россию.
РИА Новостивчера в 19:05

Подробнее о событии

Названа дата перегона «Морского старта» из США в Россию

Lenta.ru02:58

Платформа «Морской старт» прибудет в Приморье в начале марта

REGNUMвчера в 21:47

Источник сообщил дату начала перевода «Морского старта» из США в Россию

RT на русскомвчера в 20:13

«РИА Новости»: «Морской старт» начнут переводить из США в Россию 22 февраля

Коммерсантъвчера в 20:49

Источник назвал дату начала перевода «Морского старта» из США в Россию

РИА Новостивчера в 19:05

В Приморье ожидают прибытия плавучего космодрома «Морской старт» в марте

ТАССвчера в 01:58

«Морской старт» прибудет в Приморье в марте

Хакасия-Информвчера в 00:24
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Общество

В Москве стартовала бесплатная акция по онкоскринингу

Акция по диагностике шести видов онкологических заболеваний стартовала в Москве в рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы против рака.
ТАСС 09 февраля в 02:08
Культура

Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Газета.Ru 01:42
Общество

Минск начал забор технологической нефти из «Дружбы» для своих НПЗ

Белоруссия ведет забор технологической нефти для нефтеперерабатывающих заводов из веток нефтепровода "Дружба", не затрагивая транзит.
ТАСС 03:14
Авто

Автомобили LADA лидируют на вторичном рынке РФ

Самой востребованной маркой на вторичном рынке по-прежнему остается LADA, количество перерегистраций которой в 2019 году достигло 1,33 млн, что на 4% меньше, чем годом ранее.
32CARS.ru вчера в 05:18
Общество

В Думу внесены поправки о расширении маткапитала

В Госдуму внесены поправки по маткапиталу Речь идет об инициативах, которые президент России Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию.
Газета.Ru 01:46
Политика

Главой Совбеза Чечни стал 23-летний племянник Кадырова

Lenta.ru 02:27
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Экономика

Вице-премьер Юрий Борисов не поддержал рост тарифов ФСК

Новый куратор электроэнергетики – вице-премьер Юрий Борисов выступил против введения дифференцированных тарифов на передачу энергии по магистральным сетям (ими управляет ФСК, которую контролируют «Россети»).
Ведомости вчера в 13:20
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Происшествия

Российскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником девятого класса.
Lenta.ru вчера в 23:16
Общество

В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Российская газета вчера в 12:14
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня не сокращается, проинформировали в Роструде.
RT на русском 02:31
Общество

Власти США хотят сократить бюджет Госдепа

Всего на ведомства может быть выделено $40,8 млрд, что на $11,7 млрд меньше потраченной в 2020 финансовом году суммы, говорится в тексте проекта, опубликованном на сайте Белого дома.
News.ru вчера в 14:24
Армия и оружие

Опубликовано видео с испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»

Министерство обороны опубликовало видео испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов" в Баренцевом море.
РИА Новости 01:31
Происшествия

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Происшествия

Полицейские устроили погоню за пьяным водителем на Дворцовой площади

Российская газета 01:37
Общество

«Нафтогаз» не исключил подачи нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд.
RT на русском вчера в 04:19
Общество

Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат

АМИТЕЛ вчера в 11:13
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Здоровье

Доктор Мясников в эпидемии коронавируса нашел плюс для России

Телеведущий и врач Александр Мясников обнаружил в панике, связанной с распространением коронавируса по миру, плюс для России.
Shraibikus News вчера в 15:20
Авто

Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России

Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
ToDay News Ufa вчера в 14:01
Общество

Мак и коноплю разрешили выращивать в России

Разрешено выращивать определенные сорта. Для конопли, например, это сорта с низким содержанием наркотических веществ.
ГТРК Ставрополье 01:44
Общество

Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
РБК 01:32
Политика

Депутаты гордумы Екатеринбурга усилили полномочия спикера Володина

Депутаты гордумы Екатеринбурга усилили полномочия спикера Володина В регламент работы городского парламента внесли изменения с подачи Константина Киселева.
Екатеринбург-ТВ 02:59
Авто

Первые кроссоверы Geely Coolray добрались в Россию

Китайская компания Geely объявила о поступлении первых экземпляров кроссовера Coolray к российским дилерам.
Rusargument вчера в 14:44
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями

В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Известия вчера в 21:48
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс одержал победу над соотечественником Домиником Рейесом и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе.
ТАСС Спорт 09 февраля в 01:34
Футбол

300 миллионов в год. «Тинькофф» станет спонсором РПЛ

Титульным спонсором лиги станет банк «Тинькофф», которым управляет российский миллиардер Олег Тиньков.
Kazanfirst.ru 01:13
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 02:24
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург.
Город+ вчера в 02:43
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