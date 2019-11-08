Футбол
Спорт-ЭкспрессПлатини потребовал от УЕФА 7,2 миллиона евро
Сумма иска составляет 7,2 миллиона евро, из них 5,5 миллиона — задолженность по зарплате. 64-летний Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год. В 2015 году он был отстранен комитетом по этике ФИФА на восемь лет по подозрению в коррупции.
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Шоу-бизнес
Венсан Кассель признался своей жене в любви по-русски
NewInform вчера в 23:13
Футбол
Названы стартовые составы «Рубина» и «Динамо»
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Динамо» на игру 16-го тура РПЛ, которая пройдет в Казани и начнется в 14:00.
ProstoProSport 04:43
Происшествия
В Петербурге у преподавателя вуза нашли пакет с женскими руками
В Санкт-Петербурге из реки Мойки извлекли мужчину с переохлаждением, в рюкзаке которого обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет.
РБК 05:33
Армия и оружие
ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском
РИА Новости 05:20
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
Более 10 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11.
Политическая Экспертиза 05:30
Общество
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 03:32
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов победили на Гран-при Китая
Российская танцевальная пара Виктория Синицина - Никита Кацалапов одержала победу на Гран-при Китая по фигурному катанию.
ТК Звезда 05:01
Космос
Система наблюдения за космическим мусором поможет отследить кометы
Систему по наблюдению за космическим мусором в будущем модернизируют для контроля за астероидами и кометами, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко.
Интерфакс вчера в 23:56
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Политика
Около 65% жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России
Подавляющее большинство жителей самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) — 64,3% видят эту часть Донбасса в составе России.
Известия 05:10
Общество
Росстат назвал регион, в котором мужчин больше, чем женщин
Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин.
РИА Новости 01:29
Здоровье
Названы 6 «убийц» иммунной системы
Ослабляется защита организма от патогенов.
ToDay News Ufa вчера в 04:16
Происшествия
Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия
Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
Вести.Ru 04:46
Шоу-бизнес
Настя Задорожная впервые выйдет замуж
Актриса Настя Задорожная впервые выйдет замуж.
Телепрограмма 03:53
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Единоборства
Нурмагомедов объяснил, почему не выходит на бои с флагом РФ
Российский боец Хабиб Нурмагомедов признался, что не выносит флаг страны на поединки, подчеркнув, что это не мешает ему любить родину.
Политическая Экспертиза 03:27
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Союз спасения» о декабристах
Первый канал опубликовал второй трейлер одного из самых ожидаемых отечественных фильмов 2019 года — «Союз спасения».
Super.ru 04:31
Армия и оружие
Израильская ракета «Праща Давида» стала небольшим подарком для России
На днях западная пресса распространила новость о том, что в распоряжении военнослужащих РФ оказалась одна из самых передовых противовоздушных ракет Израиля.
Политическая Экспертиза 03:19
Политика
МИД России предупредил граждан об опасности поездок в Ирак
МИД России предупредил об опасности посещения Ирака в связи с сохраняющейся там террористической угрозой.
РБК 02:01
Транспорт
Появились фотографии интерьера поездов в Крым
Москва 24 вчера в 12:48
Культура
Полина Гагарина не сумела сдержать слез и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина расплакалась во время выступления Дмитрия Клинаева на очередном этапе слепых прослушиваний шоу «Голос».
Политическая Экспертиза 05:12
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Общество
«Росатом» рассекретил приказ, запрещавший ученым водить автомобили
Известия вчера в 23:23
Культура
Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из «Основного инстинкта»
Американская актриса Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из фильма "Основной инстинкт" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Sputnik Литва 05:20
Общество
Диетолог рассказала о полезных и вредных свойствах мандаринов
RT на русском 01:01
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08