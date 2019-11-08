Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПлатини потребовал от УЕФА 7,2 миллиона евро

Сумма иска составляет 7,2 миллиона евро, из них 5,5 миллиона — задолженность по зарплате. 64-летний Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год. В 2015 году он был отстранен комитетом по этике ФИФА на восемь лет по подозрению в коррупции.
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Мишель Платини требует от УЕФА выплаты в € 7,2 млн

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Мишель Платини
Французский футболист
Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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