Футбол
REGNUMПлатини потребовал от УЕФА €7,2 млн
По информации издания, Платини подал иск к УЕФА на общую сумму в €7,2 млн, из которых €5,5 млн составляет задолженность по зарплате. Напомним, Платини был главой УЕФА с 2007 по 2015 год. В 2015 году он был отстранен на восемь лет от футбольной деятельности.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:23, Вашингтон
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Наука
В России научились за минуту определять поддельное вино
В России создан прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 20:19
Хоккей
Кучеров помог «Тампе» обыграть «Баффало» и стал первой звездой
Bookmaker-ratings.ru вчера в 22:23
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
Лезги газет вчера в 14:29
Общество
Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ вчера в 11:32
Футбол
«Витесс» Слуцкого потерпел третье поражение подряд
Спорт-Экспресс вчера в 15:55
Футбол
Стржалковский ушел в отставку с поста главы ВФСО «Динамо»
Владимир Стржалковский покинул пост главы ВФСО «Динамо» по собственному желанию.
ProstoProSport вчера в 11:52
Политика
Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев
РБК вчера в 21:48
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Общество
Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания
Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.
РИА Новости вчера в 21:44
Общество
Отец Ассанжа опасается за жизнь сына в тюрьме
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что опасается за жизнь сына в тюрьме после «девяти лет преследований», сообщает газета The Daily Mail.
REGNUM вчера в 21:53
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости вчера в 09:41
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Политика
В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены
О других мероприятиях Торжества по случаю 30-летия падения Берлинской стены проходят в германской столице с 4 ноября.
ТАСС вчера в 16:03
Происшествия
В Санкт-Петербурге хирурги извлекли из мужчины крупный фаллоимитатор
Жизнь пациента оказалась под угрозой из-за застрявшего в его прямой кишке фаллоимитатора крупных габаритов.
OAnews вчера в 01:47
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета 07 ноября в 09:48
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Футбол
Бакаев поделился мнением о словах Уткина про «Спартак»
Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев поделился мнением о словах известного YouTube-блогера Василия Уткина про то, что.
Газета.Ru 01:14
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Политика
Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Zuma\TASS Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Североатлантический альянс находится в коме из-за "смерти мозга".
РЕН ТВ 07 ноября в 20:25
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском вчера в 11:28
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Lenta.ru вчера в 10:24
Футбол
«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью
Sport24.ru вчера в 13:23
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Теннис
Теннисистки устроили потасовку из-за рукопожатия
Газета.Ru вчера в 12:50
Общество
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 00:38