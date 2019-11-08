По информации издания, Платини подал иск к УЕФА на общую сумму в €7,2 млн, из которых €5,5 млн составляет задолженность по зарплате. Напомним, Платини был главой УЕФА с 2007 по 2015 год. В 2015 году он был отстранен на восемь лет от футбольной деятельности.

Общество Миллиардер Роман Абрамович посетил Гагаринское поле Председатель федерального парламента, миллиардер и губернатор Валерий Радаев осмотрели Гагаринское поле и обсудили множество вопросов.

Общество Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.

Общество Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.

Политика Украина отказалась выполнить главное условие России по газу Если Россия хочет начать отношения по транзиту газа с чистого листа, то судебные споры никак этому не помешают.

Гаджеты Стабильная версия MIUI 11 вышла для 15 смартфонов Xiaomi и Redmi Среди смартфонов, получающих новую MIUI 11 оказались следующие модели: Redmi Note 7, Mi CC9 Mito Customized Edition, Mi 9, Redmi K20 Pro, Mi CC9, Redmi Note 5A Standard Edition, Redmi Note 5A High Edition, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi Note 6 Pro, Mi Note 3, Redmi Note S2, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi 6, Mi MIX 2 и Redmi 7A.

Общество Профессор ВШЭ Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, что пока не готов извиняться за публикацию о клоачном русском языке, так как дал руководству вуза все объяснения.

Экономика Мировой долг достиг рекордных $188 трлн Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Общество Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2» Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Общество Москвичам пообещали «вишневую» зиму Предстоящая зима в Москве ожидается одной из самых теплых, такие зимы синоптики называют "вишневыми", сообщает РИА "Новости" Синоптики ожидают, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса.

Политика Путин и Токаев встретились в Омске В Омске состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Религия Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих Александрийская православная церковь внесла раскольника Епифания Думенко в диптих как главу Православной церкви Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй.

Технологии Android-приложение ai.type собирало данные пользователей Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.

Политика Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС - в поддержку законопроекта выступили 133 депутата, а для принятия решения нужно 355 голосов.