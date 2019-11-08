Футбол
Матч ТВПлатини требует от УЕФА через суд выплаты 7,2 миллиона евро
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини требует от организации 7,2 миллиона евро. Такую сумму 64-летний Платини указал в иске, с которым он обратился в суд. При этом 5,5 миллиона евро — задолженность по зарплате.
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