Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини требует от организации 7,2 миллиона евро. Такую сумму 64-летний Платини указал в иске, с которым он обратился в суд. При этом 5,5 миллиона евро — задолженность по зарплате.

Платини требует от УЕФА через суд выплаты 7,2 миллиона евро

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