Футбол

Матч ТВМатч ТВПлатини требует от УЕФА через суд выплаты 7,2 миллиона евро

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини требует от организации 7,2 миллиона евро. Такую сумму 64-летний Платини указал в иске, с которым он обратился в суд. При этом 5,5 миллиона евро — задолженность по зарплате.
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Мишель Платини требует от УЕФА выплаты в € 7,2 млн

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Платини требует от УЕФА через суд выплаты 7,2 миллиона евро

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Платини требует от УЕФА через суд выплаты 7,2 миллиона евро

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Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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