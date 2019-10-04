Недвижимость
Рифей-ПермьПлатить ипотеку в России могут лишь 35% семей
Центробанк оценил доступность ипотеки для российских семей. По расчетам экономистов, только 35% семей в России могут позволить себе ипотеку при покупке квартир. Такая оценка сделана из расчета 18 кв. метров на человека, пишет «РБК» со ссылкой на доклад Банка России.
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Центробанк подсчитал, сколько семей в России могут позволить себе ипотечный кредит
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