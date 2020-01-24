Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПлату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

Министерство финансов и Центробанк разрабатывают два варианта получения пенсии в рамках гарантированного пенсионного плана, сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина. Первый — пенсионный план с многолетними выплатами, второй — забрать накопления сразу, при этом заплатив НДФЛ.
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Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

РИА Новости24 января в 02:47

Поживиться на стариках? Эксперт о том, почему не стоит бояться «пенсионного налога». Хотя бы пока

Царьград24 января в 22:54

«Бонусные» налоги в новой пенсионной системе не заманят граждан

REGNUM24 января в 12:01

Пенсионная реформа: На деньги стариков олигархи охотятся, как деревенская пьянь в 1990-х

Свободная Пресса02:05

Экономист объяснил, почему с пенсии россиян хотят брать налог

URA.Ru24 января в 03:25

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут снизить

РЕН ТВ23 января в 19:44

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут сократить в разы

Известия23 января в 18:35
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Общество

SCMP: число жертв коронавируса в Китае возросло до 80

По данным китайских СМИ, количество жертв пневмонии нового типа в стране увеличилось до 80, передает South China Morning Post со ссылкой на данные Минздрава страны.
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Мужчину из Хабаровска, который оставил двоих сыновей 2011 и 2014 гг. рождения в международном аэропорту «Шереметьево», разыскивают сотрудники полиции.
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Общество

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Российская газета 14:04
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Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант

Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна.
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Политика

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Газета.Ru 18:07
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Назвали неисправности, с которыми нельзя ездить на автомобиле

«Российская газета» назвала ключевые неисправности, при которых нельзя ездить на автомобиле.
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Глаза мухи — так выглядит новый VR-шлем Samsung

Ресурс Letsgodigital использовал патентные изображения, чтобы создать трехмерную модель новой гарнитуры под условным названием Samsung Odyssey Mixed Reality 2020.
iXBT.com 16:05
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Убитую женщину нашли под снегом напротив кладбища в Быкове

Убитую 45-летнюю женщину нашли 22 января под снегом на улице Красноармейской напротив кладбища в селе Быков Долинского района.
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Общество

Белоруссия получила первую партию норвежской нефти

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Алла Пугачева встретила китайский Новый год с друзьями

Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями.
Дни24 вчера в 12:26
Кино

На кинофестивале в Роттердаме представят 9 российских картин

На открывшемся в Нидерландах 49-м Роттердамском фестивале дебютного и авторского кино представлено девять российских картин, с чем нас можно поздравить.
Московский Комсомолец 24 января в 10:30
Политика

Зеленский встретился с бывшими узниками Аушвица

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Польшу принял участие в ужине в честь 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, на котором присутствовали бывшие узники концлагеря.
Газета.Ru 15:38
Футбол

Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры

Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.
ProstoProSport 24 января в 06:44
Футбол

Мадридский «Реал» вернул себе лидерство в Ла Лиге

ГЛАС.RU 17:12
Авто

Названа дата начала продаж нового кроссовера Kia Seltos

В ходе форума Seltos.Club назвали точную дату начала продаж данной модели.
Актуальные Новости 12:50
Авто

Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

Car.ru вчера в 06:33
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Газета.Ru вчера в 08:27
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Актриса Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе

Несколько лет назад при переливании крови актрису заразили вирусом гепатита С. Российская актриса, модель и певица Екатерина Волкова рассказала, что неизлечимо больна.
ТК Звезда 10:56
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Россия может прервать транзит газа через Польшу

Контракт между двумя странами заканчивается 18 мая. Россия может прервать транзит газа через Польшу.
Piter.tv 12:26
Экономика

Дерипаска призвал ЦБ снизить ключевую ставку до 4%

"Скорейшее снижение ключевой ставки до 4% сбалансирует российский финансовый рынок, уберет излишнее давление на рубль, вернув его в диапазон 65-68 рублей за доллар", – написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
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Авто

Названы самые непопулярные японские автомобили в России

Эксперты «Российской газеты» изучили статистику и назвали самые непопулярные автомобили из Страны восходящего солнца в России по итогам 2019 года.
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Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Кино

Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
РИА Новости вчера в 02:13
Общество

Граждан Китая с подозрением на коронавирус не пропустят в Благовещенск

По данным властей области, приостановка перевозок не связана с новым типом коронавируса из Китая.
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Общество

В Благовещенск пытались ввезти колбасу с вирусом АЧС

Двое жителей КНР пытались ввезти из Хэйхэ в Благовещенск 1,4 килограмма пельменей и палку колбасы китайского производства.
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Шоу-бизнес

Певица Макарская рассказала, как увеличение губ испортило ей жизнь

После увеличения губ муж едва узнал свою жену. Макарская отметила, что процедура была очень болезненной.
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Космос

Земля имела атмосферу Марса — и поэтому не станет Венерой

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Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
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Российских туристов эвакуируют с острова Хайнань

В связи со вспышкой на территории КНР нового типа коронавируса туроператор "Русь-Тур" объявил о намерении незамедлительно вывезти свои клиентов с китайского острова Хайнань.
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