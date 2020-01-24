Экономика
РИА НовостиПлату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
Министерство финансов и Центробанк разрабатывают два варианта получения пенсии в рамках гарантированного пенсионного плана, сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина. Первый — пенсионный план с многолетними выплатами, второй — забрать накопления сразу, при этом заплатив НДФЛ.
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Поживиться на стариках? Эксперт о том, почему не стоит бояться «пенсионного налога». Хотя бы пока
Царьград24 января в 22:54
Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут сократить в разы
Известия23 января в 18:35
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Контракт между двумя странами заканчивается 18 мая. Россия может прервать транзит газа через Польшу.
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Дерипаска призвал ЦБ снизить ключевую ставку до 4%
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