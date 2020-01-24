Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПлату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

Министерство финансов и Центробанк разрабатывают два варианта получения пенсии в рамках гарантированного пенсионного плана, сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина. Первый — пенсионный план с многолетними выплатами, второй — забрать накопления сразу, при этом заплатив НДФЛ.
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