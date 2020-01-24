Экономика
РИА НовостиПлату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
Министерство финансов и Центробанк разрабатывают два варианта получения пенсии в рамках гарантированного пенсионного плана, сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина. Первый — пенсионный план с многолетними выплатами, второй — забрать накопления сразу, при этом заплатив НДФЛ.
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Поживиться на стариках? Эксперт о том, почему не стоит бояться «пенсионного налога». Хотя бы пока
Царьград24 января в 22:54
Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут сократить в разы
Известия23 января в 18:35
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Культура
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Политика
Израильтянам впервые разрешили поездки в Саудовскую Аравию
«Министр внутренних дел Арье Дери подписал в среду распоряжение, впервые в истории страны разрешающее израильтянам посещать Саудовскую Аравию», – передает РИА «Новости» сообщение газеты Haaretz.
Кино
Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Кино
Сочувствие больше страха. Интервью с режиссером фильма «Добро пожаловать в Чечню». Мировая премьера — сегодня
В «Новой газете» в канун мировой премьеры на фестивале независимого кино Сандэнс прошел показ фильма «Добро пожаловать в Чечню» оскаровского номинанта американского режиссера Дэвида Франса.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля
Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
Политика
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала и ответила на обвинения заместителя главы Министерства иностранных дел Украины Василия Боднара о кражи истории несуществующего государства — так называемой «Украины-Руси».
Политика
Ракета упала на территорию посольства США в Багдаде
8 января две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, одна разорвалась возле посольства США.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Кино
Билл Мюррей появится в новой части «Охотников за привидениями»
Режиссером картины «Охотники за привидениями: Наследники» станет Джейсон Райтман, сын Айвана Райтмана, снявшего предыдущие фильмы франшизы.
Здоровье
Коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода
Смертельный коронавирус 2019-nCoV является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Общество
Глава ВОЗ отправился в Китай в связи со вспышкой коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отправился в Китай в связи с распространением там нового коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Владислав Сурков покинул госслужбу
Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Шоу-бизнес
Дочь Боярского опубликовала фото отца без шляпы
Актриса Елизавета Боярская, дочь самого известного «мушкетёра» России Михаила Боярского, опубликовала 24 января на своей официальной странице в социальной сети семейное фото, на котором её отец запечатлён без своего главного атрибута — шляпы.
Энергетика
Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Контракт на транзит газа в Европу через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» заканчивается 18 мая, но «Газпром» до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор, сообщает РИА Новости.
Общество
Самолет Boeing 777X начал первый испытательный полет
Новый самолет Boeing 777X приступил к первому испытательному полету, трансляция ведется на сайте компании Boeing.
Происшествия
В Краснодаре экстренно госпитализировали прибывшего из КНР пассажира
Жителя Краснодарского края экстренно госпитализировали из аэропорта Краснодара после выявления у него признаков ОРВИ в пункте санитарно-карантинного контроля.
Авто
В продажу поступила обновленная «Нива». Как изменился внедорожник
Автоэксперты рассказали, какие изменения нашли в новой версии отечественного внедорожника.
Политика
Поклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку источников доходов и расходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Футбол
Игорь Чугайнов: «Порой в России система „осень-весна“ наносит вред»
Известный тренер Игорь Чугайнов в интервью «СЭ» высказался об экономическом положении «Химок».
Происшествия
Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево
"Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Шоу-бизнес
Волочкова озвучила дату своей свадьбы
По словам эпатажной балерины, торжество состоится 20 октября. Почему назначена столь отдаленная дата, звезда не объяснила.
Политика
Грузинская оппозиция требует запрета работы ряда организаций из США
Ранее партия провела собственный соцопрос в крупных городах страны, согласно их результатам, большинство граждан Грузии выступает за военную непричастность.
Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Общество
В Гонконге начались протесты против карантина по коронавирусу
В Гонконге более 200 жителей вышли на улицы в знак протеста против объявленного карантина, связанного с распространением эпидемии "китайской" пневмонии, сообщает газета South China Morning Post .
Происшествия
Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата
Общество