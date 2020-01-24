Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПлату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

Министерство финансов и Центробанк разрабатывают два варианта получения пенсии в рамках гарантированного пенсионного плана, сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина. Первый — пенсионный план с многолетними выплатами, второй — забрать накопления сразу, при этом заплатив НДФЛ.
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с чего всё началось

Плата за выход: Минфин рассматривает новый вариант налога для накоплений в ГПП

Будет ли налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взиматься со всей суммы, сформированной в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП), окончательно не решено. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минфина.
Известиявчера в 16:01

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Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

REGNUMвчера в 23:48

Экономист объяснил, почему с пенсии россиян хотят брать налог

URA.Ru03:25

Россиянам могут уменьшить платеж за получение накопленной пенсии

Московский Комсомолец02:18

Минфин обсуждает вариант налога на накопления в новой пенсионной системе

Комсомольская правда02:11

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

РИА Новости02:47

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут снизить

РЕН ТВвчера в 19:44

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут сократить в разы

Известиявчера в 18:35
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 03:38, Ашберн
Политика

Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

РИА Новости вчера в 02:17
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС вчера в 03:43
Происшествия

В МВД объяснили, почему не предотвратили убийство ребенка на Урале

Убийство ребенка членами секты "Ученики Христа" в Екатеринбурге не удалось предотвратить, потому что она была закрытой, сообщил журналистам начальник регионального ГУМВД Александр Мешков.
РИА Новости 03:30
Происшествия

Отец с четырьмя детьми жил в аварийном доме в Чите

Помещение, в котором обнаружены дети, находится в аварийном состоянии, не имеет отопления и элементарных бытовых условий.
ТАСС вчера в 21:48
Экономика

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Ведомости вчера в 20:03
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru вчера в 23:34
Футбол

«Ливерпуль» побеждает «Вулверхэмптон» в гостях

На 51-й минуте матча мексиканский легионер «Вулверхэмптона» Рауль Хименес сравнял счёт.
ГЛАС.RU вчера в 18:33
Происшествия

В Пензе девятиклассник умер после урока английского

Как рассказали агентству в экстренных службах региона, по предварительным данным, 15-летний ученик девятого класса лицея в Пензе утром в четверг не жаловался на самочувствие, однако на уроке английского ему стало плохо, он потерял сознание, ему вызвали скорую.
РИА Новости 02:21
Политика

В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран

Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
RT на русском вчера в 17:10
Происшествия

В Омской области двое с битами жестко избили пятерых человек

В одном из сел Павлоградского района двое мужчин 27 и 29 лет начали конфликтовать с компанией постарше.
КП - Омск 01:06
Политика

ЦРУ рассекретило архивные документы о Второй мировой войне

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило документы по Второй мировой войне, в частности, данные об украинском националисте Степане Бандере.
Газета.Ru вчера в 15:46
Происшествия

В Петербурге после дорожного конфликта в полицию доставили 12 человек

Водитель иномарки на одной из улиц Санкт-Петербурга въехал на тротуар, что послужило причиной возникновения дорожного конфликта с участием 12 человек.
РБК вчера в 19:19
Политика

Основатель Faberlic создает политическую партию, пишут СМИ

Бывший совладелец и один из основателей косметической компании Faberlic Александр Даванков рассказал газете "Коммерсант", что намерен создать политическую партию правого толка.
РИА Новости 02:57
Экономика

Forbes назвал самых преуспевших при Медведеве миллиардеров

С 2012 года состояние Михельсона выросло с $11,9 млрд до $26,4 млрд. Количество миллиардеров в России при Медведеве увеличилось с 96 до 102.
Компания 03:06
Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Политика

Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

Глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали сегодня соглашение об условиях Brexit.
Российская газета 03:14
Политика

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия вчера в 12:57
Шоу-бизнес

Фрейя Зильбер, отдавшая сына Марии Шукшиной, хочет забрать его обратно

Мама Фрейи Зильбер рассказывает, что недавно дочь отдала своего сына от Макара Касаткина Марии Шукшиной.
Bimru.ru вчера в 08:50
Наука

Змеи могут быть источником китайского коронавируса

Ученые назвали змей наиболее вероятными носителями коронавируса, вызывающего вирусную пневмонию, вспышка которой зарегистрирована в китайском городе Ухань.
Молодой коммунар 02:53
Наука

Ученые нашли способ предотвратить смертельную стадию рака

РЕН ТВ вчера в 23:26
Общество

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:03
Политика

Соловьев раскритиковал украинского премьера за бандеровский лозунг

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука за то, что он произнес бандеровский лозунг на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Lenta.ru 02:24
Общество

В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса

В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
РБК 00:09
Политика

Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина

Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Эхо Москвы вчера в 03:30
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

ТАСС 01:47
Энергетика

Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 07:52
Культура

«Слабое звено» возвращается: в чем секрет успеха шоу

Популярное шоу «Слабое звено» возвращается.
МИР 24 22 января в 23:17
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Кино

Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
CyberSport.ru 22 января в 14:01
Политика

Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
РБК вчера в 08:05
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