Экономика
РИА НовостиПлату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
Министерство финансов и Центробанк разрабатывают два варианта получения пенсии в рамках гарантированного пенсионного плана, сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина. Первый — пенсионный план с многолетними выплатами, второй — забрать накопления сразу, при этом заплатив НДФЛ.
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с чего всё началось
Будет ли налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взиматься со всей суммы, сформированной в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП), окончательно не решено. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минфина.Известиявчера в 16:01
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