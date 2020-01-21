Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

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