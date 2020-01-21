Экономика
RT на русскомПлатёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Читать в источнике
Оценить1481
Подробнее о событии
Показать все источники
Поживиться на стариках? Эксперт о том, почему не стоит бояться «пенсионного налога». Хотя бы пока
Царьград24 января в 22:54
Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут сократить в разы
Известия23 января в 18:35
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.
Хоккей
Андрей Василевский играл в финале Матча звезд НХЛ. И проиграл
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Котову
25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Политика
Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Армия и оружие
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
«Самый продвинутый "самолет-разведчик" России из состава специальной авиации ВКС летит из Чкаловского [аэродрома], вероятно, на российскую авиабазу Хмеймим через воздушное пространство Турции», — написал в Twitter наблюдатель и фотограф Йорук Исик, приложив к публикации карту полета воздушного судна с номером RF-64514.
Политика
Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Теннис
Джокович прошел Шварцмана и пробился в четвертьфинал Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович победил аргентинца Диего Шварцмана и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
Общество
В США новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый Boeing 777X в субботу успешно совершил первый испытательный полет, продолжительность которого составила почти четыре часа.
Кино
Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Политика
У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции
В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Шоу-бизнес
У Оксаны Воеводиной диагностировали отек мозга
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
Российские фигуристки заняли весь призовой пьедестал в одиночном катании на чемпионате Европы в Австрии. Золото завоевала Алена Косторная.
Здоровье
Коронавирус распространился на приграничные с Россией регионы Китая
В приграничных с Россией регионах Китая зафиксированы семь случаев заражения коронавирусом, один из них – летальный, сообщает министерство здравоохранения.
Армия и оружие
Новые украинские БТРы потрескались из-за дефектов брони
Гаджеты
Появились изображения новой процессорной системы охлаждения AMD Wraith Prism
Китайский сайт XFastest опубликовал изображения улучшенной версии существующей системы охлаждения AMD Wraith Prism.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Здоровье
Названы первые симптомы нового коронавируса
Позже медики установили, что среди первых симптомов коронавируса могут быть и другие проблемы с пищеварительной системой, а также появляться головные боли, тошнота и общая слабость.
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
Общество
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Космос
Астероид диаметром до одного километра приближается к Земле
Потенциально опасный астероид в середине февраля пролетит вблизи Земли. Диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров.
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
Кино
Депутаты Госдумы посмотрели фильм о декабристах «Союз спасения»
Кинокартина «Союз спасения» вышла в прокат 26 декабря 2019 года, фильм уже посмотрели около 2,5 млн зрителей.
Происшествия
На Урале женщина выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу
В Ханты-Мансийском автономном округе женщина выпала из окна квартиры на 9-м этаже и осталась жива благодаря приземлению в сугроб.
Общество
Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году
Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
Культура
Леониду Парфёнову исполняется 60 лет
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Происшествия
В аэропорту Петербурга застрелили собаку
Сотрудник петербургского аэропорта Пулково застрелил собаку на территории воздушной гавани.