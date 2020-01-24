Экономика
RT на русскомПлатёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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с чего всё началось
Будет ли налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взиматься со всей суммы, сформированной в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП), окончательно не решено. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минфина.Известиявчера в 16:01
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