Экономика

RT на русскомRT на русскомПлатёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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с чего всё началось

Плата за выход: Минфин рассматривает новый вариант налога для накоплений в ГПП

Будет ли налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взиматься со всей суммы, сформированной в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП), окончательно не решено. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минфина.
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Как сообщает местный телеканал ABC 13, взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing.
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Допрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов

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