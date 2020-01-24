Экономика
RT на русскомПлатёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Читать в источнике
Оценить1134
с чего всё началось
Будет ли налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взиматься со всей суммы, сформированной в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП), окончательно не решено. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минфина.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Происшествия
В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
Суд в Берлине приговорил 32-летнего россиянина к 5 годам 4 месяцам заключения за подготовку теракта, сообщила в пятницу газета Morgenpost.
Общество
Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины
Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
Здоровье
Это не шутка: детскую поликлинику в Ростове сдадут к 1 апреля
Первоначально здание собирались сдать в эксплуатацию в декабре прошлого года.
Авто
Kia представит новый бюджетный кроссовер
Производители корейского автомобильного концерна Kia показали прототип нового бюджетного кроссовера, который в ближайшее время будет представлен на мировом рынке.
Спорт
Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за шахматную корону
Хоккей
«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Политика
Лукашенко разъяснил ситуацию с закупкой нефти из России
Белорусский лидер Александр Лукашенко разъяснил ситуацию с закупкой нефти из России.
Автоспорт
Мотогонщик Эдвин Стравер скончался после аварии на «Дакаре»
Транспорт
Сменился руководитель Калининградской железной дороги
Руководитель Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин покидает свой пост.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Происшествия
В Пензе на уроке скончался школьник
Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Авто
Эксперты дали советы по накачиванию шин зимой
Эксперты отмечают, что на каждые 8 градусов по Цельсию понижения температуры происходит падение давления равное 0,1 бар.
Общество
Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
Политика
Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского
Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Происшествия
Экс-замглавы СК по Свердловской области оставили под домашним арестом
Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурге прошло заседание по делу бывшего замглавы СК по Свердловской области Михаилу Бусылко.
Транспорт
Замглавы МВД вручил саратовским полицейским ключи от 62 новых машин
После благодарственной речи губернатора, Александр Горовой вручил сотрудникам областной ГИБДД ключи от 62 машин - 54 "Skoda Octavia" и восемь "УАЗ Патриот".
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Футбол
Дзюба признался, за кого болеет в чемпионате Англии
Общество
Росстат сообщил о сокращении населения России второй год подряд
Росстат уже второй год подряд заявляет об убыли населения: по официальным данным, в 2018 г. население сократилось на 99 700 человек.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Технологии
WhatsApp отключат на старых смартфонах
С 1 февраля на старых системах Android 2.3.7 и iOS 8 перестанет работать популярный мессенджер WhatsApp.
Происшествия
Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу в ходе предварительного слушания прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока давности по уголовному делу о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в которой погибли 50 человек, сообщил представитель суда.
Армия и оружие
Российские подлодки получат ракеты-«взломщики» арктического льда
По данным источников в Минобороны РФ, в настоящее время новые ракеты проверяют атомные подлодки, созданные в соответствии с проектами 955 «Борей» и 855 «Ясень».
Политика
Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского
Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Театры
Актеры МХАТа записали обращение к главе Минкульта Любимовой
Политика
Кремль рассказал об идее Путина провести саммит лидеров пяти стран
Французский лидер Эммануэль Макрон, выступавший после президента России, поддержал его идею. Китай также выступил в поддержку идеи.