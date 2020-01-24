Экономика

RT на русскомRT на русскомПлатёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Читать в источнике
Комментировать605
с чего всё началось

Плата за выход: Минфин рассматривает новый вариант налога для накоплений в ГПП

Будет ли налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взиматься со всей суммы, сформированной в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП), окончательно не решено. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минфина.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут сократить в разы

Известиявчера в 18:35

Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

RT на русском03:36

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

РИА Новости02:47

Экономист объяснил, почему с пенсии россиян хотят брать налог

URA.Ru03:25

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

REGNUMвчера в 23:48

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут снизить

РЕН ТВвчера в 19:44

Минфин допустил новый вариант уплаты налога за снятие накопленной пенсии

РБК03:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Происшествия

В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ

Суд в Берлине приговорил 32-летнего россиянина к 5 годам 4 месяцам заключения за подготовку теракта, сообщила в пятницу газета Morgenpost.
РИА Новости 06:24
Общество

Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
РИА Новости 06:16
Здоровье

Это не шутка: детскую поликлинику в Ростове сдадут к 1 апреля

Первоначально здание собирались сдать в эксплуатацию в декабре прошлого года.
Donnews.ru 06:02
Авто

Kia представит новый бюджетный кроссовер

Производители корейского автомобильного концерна Kia показали прототип нового бюджетного кроссовера, который в ближайшее время будет представлен на мировом рынке.
Car.ru 03:23
Спорт

Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за шахматную корону

RT на русском 05:46
Хоккей

«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Красная весна вчера в 17:09
Политика

Лукашенко разъяснил ситуацию с закупкой нефти из России

Белорусский лидер Александр Лукашенко разъяснил ситуацию с закупкой нефти из России.
RT на русском 05:25
Автоспорт

Мотогонщик Эдвин Стравер скончался после аварии на «Дакаре»

RT на русском 05:37
Транспорт

Сменился руководитель Калининградской железной дороги

Руководитель Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин покидает свой пост.
РБК Калининград 04:38
Политика

Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию

Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
REGNUM вчера в 04:00
Происшествия

В Чите проверят данные о живущей в заброшенном доме семье с детьми

РБК 02:25
Происшествия

Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

Газета.Ru 01:41
Происшествия

В Пензе на уроке скончался школьник

Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Российская газета 02:08
Авто

Эксперты дали советы по накачиванию шин зимой

Эксперты отмечают, что на каждые 8 градусов по Цельсию понижения температуры происходит падение давления равное 0,1 бар.
SpeedMe 01:41
Общество

Умерла старейший хирург России Алла Левушкина

В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
РИА Новости 05:25
Политика

Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского

Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 05:21
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News вчера в 11:17
Происшествия

Экс-замглавы СК по Свердловской области оставили под домашним арестом

Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурге прошло заседание по делу бывшего замглавы СК по Свердловской области Михаилу Бусылко.
КП - Екатеринбург 06:42
Транспорт

Замглавы МВД вручил саратовским полицейским ключи от 62 новых машин

После благодарственной речи губернатора, Александр Горовой вручил сотрудникам областной ГИБДД ключи от 62 машин - 54 "Skoda Octavia" и восемь "УАЗ Патриот".
Взгляд-инфо 06:46
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
Политика

В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Известия 05:42
Футбол

Дзюба признался, за кого болеет в чемпионате Англии

Bookmaker-ratings.ru вчера в 23:53
Общество

Росстат сообщил о сокращении населения России второй год подряд

Росстат уже второй год подряд заявляет об убыли населения: по официальным данным, в 2018 г. население сократилось на 99 700 человек.
Ведомости 05:33
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия вчера в 08:09
Технологии

WhatsApp отключат на старых смартфонах

С 1 февраля на старых системах Android 2.3.7 и iOS 8 перестанет работать популярный мессенджер WhatsApp.
ToDay News Ufa 05:36
Происшествия

Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани

Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу в ходе предварительного слушания прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока давности по уголовному делу о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в которой погибли 50 человек, сообщил представитель суда.
РИА Новости 05:58
Армия и оружие

Российские подлодки получат ракеты-«взломщики» арктического льда

По данным источников в Минобороны РФ, в настоящее время новые ракеты проверяют атомные подлодки, созданные в соответствии с проектами 955 «Борей» и 855 «Ясень».
Дни24 05:09
Политика

Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского

Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 04:36
Театры

Актеры МХАТа записали обращение к главе Минкульта Любимовой

Газета.Ru 22 января в 06:19
Политика

Кремль рассказал об идее Путина провести саммит лидеров пяти стран

Французский лидер Эммануэль Макрон, выступавший после президента России, поддержал его идею. Китай также выступил в поддержку идеи.
RT на русском 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное