Экономика
RT на русскомПлатёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут сократить в разы
Известия23 января в 18:35
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