Экономика
КоммерсантъУплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.
Читать в источнике
Оценить1278
с чего всё началось
Будет ли налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взиматься со всей суммы, сформированной в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП), окончательно не решено. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минфина.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 09:34, Ашберн
Политика
Лукашенко пригрозил ответить России на ограничение ввоза продуктов
Globallookpress / Pravda Komsomolskaya Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил, что Минск может ответить на ограничения поставок белорусских продуктов в Россию.
Происшествия
В Пензе на уроке скончался школьник
Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
Общество
Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Политика
Порошенко прибыл на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
Общество
Население России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
Шоу-бизнес
Алсу вступилась за поющую дочь перед хейтерами
Певица Алсу опубликовала в Instagram видеоролик, в котором ее дочь Микелла Абрамова исполняет песню "Любовь настала", аккомпанируя себе на рояле.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады
Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
Гаджеты
Раскрыта дата выхода складного смартфона Motorola Razr
Новый складной смартфон Motorola Razr поступит в продажу 6 февраля в США, говорится на сайте оператора Verizon.
Политика
Токио обнародовал документ о переговорах с СССР от 1956 года о Курилах
Власти Японии в 1956 году отменили требование об обязательном решении вопроса о принадлежности Южных Курил в процессе последующих переговоров о заключении мирного договора с Москвой.
Общество
Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки
Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией.
Происшествия
В Германии произошла стрельба, есть погибшие
По предварительным данным в стрельбе погибли шесть человек.
Здоровье
Китайский вирус угрожает нефтяным доходам России
Были сообщения о подозрении на заражение коронавирусом трех человек в России, в Санкт-Петербурге, но эта информация пока не подтвердилась.
Спорт
Россиянка Горячкина проиграла матч за шахматную корону
Российская шахматистка Александра Горячкина проиграла бой за звание чемпионки мира действующей чемпионке — китайской спортсменке Цзюй Вэньцзюнь.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Общество
Столичный мэр, по некоторым данным, дарит чиновникам, силовикам и деятелям культуры квартиры из собственности города
По данным расследования первым квартиру получил глава департамента торговли Алексей Немерюк.
Политика
Меркель назвала возможную дату «встречи четырех» по Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель сочла возможным проведение встречи в формате Россия-Турция-Германия-Франция по вопросу урегулирования в Сирии.
Общество
Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
Политика
«Присутствие Путина было доминирующим». Израильские СМИ — о Форуме памяти жертв Холокоста
Владимир Путин выступил в качестве главного иностранного гостя на Всемирном форуме "Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", провел переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и встретился с президентом еврейского государства Реувеном Ривлином.
Здоровье
Юристы раскритиковали новый приказ Минтруда о критериях установления инвалидности
Медицинские юристы раскритиковали вступивший в силу приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 585н с новыми критериями установления инвалидности.
Общество
Собянин пообещал вывезти радиоактивный грунт со склона Москвы-реки
Правительство Москвы в ближайшее время заключит договор с ФГУП "Радон" о реализации полномасштабной программы рекультивации склона Москвы-реки и вывоза зараженного радиацией грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) за пределы Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Как сообщает «РИА Новости», омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала проверить информацию о невыплате зарплаты водителю фуры и решить этот вопрос, если мужчина работает на столичном предприятии.
Происшествия
На заводе «Новотранс» в Кузбассе частично обрушилась кровля цеха
Частичное обрушение кровли произошло в цехе вагоноремонтного завода "Новотранс" в кузбасском Прокопьевске, при обрушении пострадала сотрудница цеха, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.
Общество
Глава МЧС обвинил губернатора Чувашии в неэтичном поведении
Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, из-за которого сотруднику МЧС пришлось высоко подпрыгнуть за ключами от машины, является недопустимым.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова показала своих четверых детей от трех мужей
42-летняя звезда российского кино Екатерина Климова в своем Instagram показала поклонникам своих четверых детей, рожденных от трех мужей.