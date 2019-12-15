Общество

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Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
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с чего всё началось

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС01:28

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В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

РИА Новости04:23

Подлодка и плавдок в Севастополе затонули из-за технического состояния дока

Вести.Севастополь03:29

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

Коммерсантъ03:51

Затонувшую и всплывшую подлодку в Севастополе утилизируют

ТАСС04:11

В Севастополе утонул плавучий док со списанной подводной лодкой

РБК02:45

Затонувшие в Севастополе плавучий док и подлодка подлежат утилизации - ЧФ

ИА Крыминформ04:32

Затонувший плавдок с подлодкой готовят к утилизации в Севастополе

Новый Севастополь05:01
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Скончался знаменитый белорусский хоккеист Владимир Цыплаков

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Представительница Ямайки стала «Мисс мира»

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Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
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Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
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Появилась полная информация о «Русском Прадо»

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Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

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В начале декабря Украина заявила о завершении отвода сил вблизи села Петровское.
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