Госдепартамент США выдал компании S7 разрешение на перебазирование в Россию плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch), сообщили «РИА Новости» в компании. Сейчас «Морской старт» базируется в Лонг-Бич в США.

Экономика Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.

Общество Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.

Происшествия В Екатеринбурге найден убитым арбитражный управляющий Арбитражный управляющий, которого с 29 ноября разыскивали члены семьи и правоохранительные органы, найден убитым в Екатеринбурге.

Общество В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.

Армия и оружие В Средиземное море вошел атомный авианосец ВМС США В акваторию Средиземного моря вошла авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем USS Harry Truman, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные международной системы мониторинга передвижения судов AIS.

Религия В РПЦ призвали не приравнивать суррогатное материнство к донорству Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии.

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Общество Мэрия Кургана отменила постановление о повышении платы за детские сады Администрация Кургана отменила свое постановление от 3 декабря о повышении с 1 января 2020 года платы за детские сады, сообщили Znak.com в пресс-службе мэрии.

Политика Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.