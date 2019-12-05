Общество
КоммерсантъГосдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию
Госдепартамент США выдал компании S7 разрешение на перебазирование в Россию плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch), сообщили «РИА Новости» в компании. Сейчас «Морской старт» базируется в Лонг-Бич в США.
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Политика
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
Экономика
Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
Общество
Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно
Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
Спорт
Легкоатлетка Клишина рассказала о желании остаться в США после ухода из спорта
Спорт
Российская гимнастка получила переломы позвонков после падения
Происшествия
В Екатеринбурге найден убитым арбитражный управляющий
Арбитражный управляющий, которого с 29 ноября разыскивали члены семьи и правоохранительные органы, найден убитым в Екатеринбурге.
Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
Коболев подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Политика
Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам
Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с ситуацией вокруг невыдачи американских виз российским делегатам в ООН.
Авто
Первый российский электрокар Zetta скоро появится в продаже
По словам Дениса Мантурова, серийная сборка Zetta будет налажена уже в первом квартале 2020 года.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел атомный авианосец ВМС США
В акваторию Средиземного моря вошла авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем USS Harry Truman, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные международной системы мониторинга передвижения судов AIS.
Религия
В РПЦ призвали не приравнивать суррогатное материнство к донорству
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии.
Космос
NASA показало скафандры для полета на Марс
Происшествия
Под Екатеринбургом горит склад с покрышками
Склад с резинотехническими изделиями горит в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, на данный момент огонь локализован на площади 500 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Кино
Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли
Энергетика
ОПЕК договорился о снижении добычи нефти — министр нефти Ирана
Напомним, в начале 2017 года было достигнуто соглашения между странами ОПЕК и рядом нефтедобывающих стран, не входящих в эту организацию (ОПЕК+), о сокращении суточной добычи нефти.
Общество
«Ядерный чемоданчик» впервые показали в раскрытом виде
Происшествия
В Паттайе около 400 человек эвакуировали из загоревшегося отеля
Общество
Мэрия Кургана отменила постановление о повышении платы за детские сады
Администрация Кургана отменила свое постановление от 3 декабря о повышении с 1 января 2020 года платы за детские сады, сообщили Znak.com в пресс-службе мэрии.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским
Шоу-бизнес
Татьяна Егорова рада, что не родила детей от Андрея Миронова
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Кино
Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»
Политика
Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Политика
Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
Общество
Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей
Десятки белых медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка), поскольку они не могут покинуть окрестности населённого пункта из-за тонкого льда, сообщили 5 декабря в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.
Общество
Для студента ВШЭ Егора Жукова обвинение запросило четыре года колонии
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Технологии
Уникальная функция появилась на смартфонах с Android
Компания Google представила полезную функцию для Android, позволяющую отключать уведомления от приложений.