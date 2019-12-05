Общество

КоммерсантъКоммерсантъГосдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Госдепартамент США выдал компании S7 разрешение на перебазирование в Россию плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch), сообщили «РИА Новости» в компании. Сейчас «Морской старт» базируется в Лонг-Бич в США.
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Плавучий космодром «Морской старт» отремонтируют в Приморье

Российская газетавчера в 23:17

Плавучий космодром «Морской старт» перебазируется в Россию из США в феврале-марте будущего года

Эхо Москвы00:16

Источник: космодром «Морской старт» к весне будет перебазирован в Россию

RT на русскомвчера в 19:38

Славянский судзавод готов принять и отремонтировать плавучий космодром «Морской старт»

ТАССвчера в 20:35

Космодром «Морской старт» могут перебазировать в Россию к весне

Коммерсантъвчера в 20:49

США разрешили транспортировку платформы «Морской старт» S7 в Россию

Ведомостивчера в 11:11

Космодром «Морской старт» будет базироваться вблизи Северной Кореи

РИА Новостивчера в 06:03
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:00, Ашберн
Политика

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 04 декабря в 08:41
Экономика

Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
Известия вчера в 14:29
Общество

Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно

Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
РБК вчера в 22:32
Спорт

Легкоатлетка Клишина рассказала о желании остаться в США после ухода из спорта

Lenta.ru вчера в 23:50
Спорт

Российская гимнастка получила переломы позвонков после падения

Газета.Ru 04 декабря в 14:18
Происшествия

В Екатеринбурге найден убитым арбитражный управляющий

Арбитражный управляющий, которого с 29 ноября разыскивали члены семьи и правоохранительные органы, найден убитым в Екатеринбурге.
Российская газета вчера в 13:07
Экономика

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов

Коболев подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
РИА Новости вчера в 21:39
Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известия вчера в 17:12
Политика

Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с ситуацией вокруг невыдачи американских виз российским делегатам в ООН.
Lenta.ru вчера в 21:59
Авто

Первый российский электрокар Zetta скоро появится в продаже

По словам Дениса Мантурова, серийная сборка Zetta будет налажена уже в первом квартале 2020 года.
SpeedMe 04 декабря в 07:58
Армия и оружие

В Средиземное море вошел атомный авианосец ВМС США

В акваторию Средиземного моря вошла авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем USS Harry Truman, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные международной системы мониторинга передвижения судов AIS.
Росбалт вчера в 18:21
Религия

В РПЦ призвали не приравнивать суррогатное материнство к донорству

Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии.
РИА Новости 00:25
Космос

NASA показало скафандры для полета на Марс

Discover24 04 декабря в 04:05
Происшествия

Под Екатеринбургом горит склад с покрышками

Склад с резинотехническими изделиями горит в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, на данный момент огонь локализован на площади 500 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
ТАСС вчера в 22:56
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания вчера в 11:19
Кино

Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли

РИА Новости 04 декабря в 04:07
Энергетика

ОПЕК договорился о снижении добычи нефти — министр нефти Ирана

Напомним, в начале 2017 года было достигнуто соглашения между странами ОПЕК и рядом нефтедобывающих стран, не входящих в эту организацию (ОПЕК+), о сокращении суточной добычи нефти.
Красная весна вчера в 19:02
Общество

«Ядерный чемоданчик» впервые показали в раскрытом виде

Радио Sputnik вчера в 10:59
Происшествия

В Паттайе около 400 человек эвакуировали из загоревшегося отеля

Аргументы и Факты вчера в 22:54
Общество

Мэрия Кургана отменила постановление о повышении платы за детские сады

Администрация Кургана отменила свое постановление от 3 декабря о повышении с 1 января 2020 года платы за детские сады, сообщили Znak.com в пресс-службе мэрии.
Znak.com 00:31
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

Известия вчера в 20:03
Шоу-бизнес

Татьяна Егорова рада, что не родила детей от Андрея Миронова

Актуальные Новости 00:09
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва 04 декабря в 20:51
Кино

Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

Россия – Культура вчера в 02:14
Политика

Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Актуальные Новости вчера в 10:05
Политика

Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину

Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
РИА Новости вчера в 21:35
Общество

Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей

Десятки белых медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка), поскольку они не могут покинуть окрестности населённого пункта из-за тонкого льда, сообщили 5 декабря в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.
REGNUM вчера в 13:35
Общество

Для студента ВШЭ Егора Жукова обвинение запросило четыре года колонии

BFM.ru 04 декабря в 09:15
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 04 декабря в 10:25
Технологии

Уникальная функция появилась на смартфонах с Android

Компания Google представила полезную функцию для Android, позволяющую отключать уведомления от приложений.
МедиаПоток вчера в 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
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