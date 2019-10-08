Пусковую платформу проекта "Морской старт" подготовили к транспортировке из США в Россию, сообщили РИА Новости источники в ракетно-космической промышленности и правительстве.

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Плавучий космодром «Морской старт», владельцем которого является российская группа компаний S7, будет отправлен из США в Россию. Платформу уже подготовили к транспортировке. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической промышленности и правительстве.

Плавучий космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

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