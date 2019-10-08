Политика
ИзвестияПлавучий космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Плавучий космодром «Морской старт», владельцем которого является российская группа компаний S7, будет отправлен из США в Россию. Платформу уже подготовили к транспортировке. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической промышленности и правительстве.
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с чего всё началось
Пусковую платформу проекта "Морской старт" подготовили к транспортировке из США в Россию, сообщили РИА Новости источники в ракетно-космической промышленности и правительстве.РИА Новостивчера в 20:05
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Политика
Путин наградил американского астронавта
Российская газета 06:23
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Общество
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2019 год стали Джеймс Пиблз, Мишель Майор и Дидье Келоз.
RT на русском 06:01
Общество
В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки книг
Депутаты Госдумы переработали законопроект об изменении в стране возрастной маркировки к первому чтению и предлагают теперь ввести систему более общих рекомендаций ограничений по возрасту.
РБК 04:07
Политика
Песков: Слова Трампа о желании поладить с РФ расходятся с реальностью
По словам Дмитрия Пескова, американский лидер до сих пор не раскрыл суть своих заявлений Слова президента США Дональда Трампа о желании поладить с Россией расходятся с реальностью.
SM News 05:38
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Девочка родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица, в ее случае напоминающим по форме маску супергероя Бэтмана.
РБК 07:26
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Политика
Допрошенная ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела в Москву
Из Нью-Йорка в Москву вылетел Boeing 777, на борту которого находится депутат Госдумы России Инга Юмашева.
Российская газета вчера в 20:37
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы
Во вторник, 8 октября, стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
Piter.tv 04:17
Политика
Александр Калашников назначен директором ФСИН
"Калашников Александр Петрович" указано на сайте ведомства в разделе "Директор ФСИН России".
ТАСС 06:57
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости 06:20
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru 01:59
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Происшествия
Опубликована запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
Газета.Ru 07:47
Гаджеты
Google запретит выпускать смартфоны на Android 9
Американская корпорация создала новую версию документа GMS Requirements, согласно которому производители обязаны с 31 января следующего года выпускать в продажу телефоны на актуальной версии ОС.
iReactor 05:34
Происшествия
Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Интерфакс 03:44
Гаджеты
Apple выпустила стабильную версию macOS Catalina
Стоит отметить, что в macOS Catalina отсутствует iTunes, но появилась функция Sidecar, позволяющая iPad становится дополнительным монитором или устройством ввода с использованием стилуса Apple Pencil.
Astera 04:21
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Политика
В Кремле оценили слова Лукашенко о роли России в конфликте в Донбассе
Россия никогда не была и не будет стороной конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.
RT на русском 06:33
Гаджеты
Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов
Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс вчера в 08:34
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майклу Калви
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста на три месяца основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей.
ТАСС 06:07
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Политика
Европа недооценивает последствия выхода США из ДРСМД, заявил Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Европе не в полной мере осознают негативные последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
РИА Новости 07:31
Космос
NASA опубликовало в Сети звуки Марса
Американское космическое агентство NASA опубликовало недоступные для человека звуки, записанные посадочным модулем InSight со сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщает Телеканал "360".
Народные новости 05 октября в 15:39
Политика
Киев заявил о срыве разведения войск в Донбассе из-за обстрелов
Daily Storm вчера в 08:41
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала кольцо, подаренное королем Малайзии
Российская модель Оксана Воеводина со скандалом разводится с малазийским с королём Мухаммедом V. Россиянка публично заявила, что её муж оставил её с маленьким ребёнком на руках и просто исчез.
Bimru.ru вчера в 11:59
Игры
Ghost Recon Breakpoint – Оценки западных игровых порталов
Все плохо Ghost Recon Breakpoint вышел в релиз, а оценки ему пока выставили не все порталы.
Srnsk 05 октября в 14:10
Гаджеты
Первую партию смартфонов Samsung Galaxy Fold раскупили в РФ
Прием заказов на аппарат с гибким экраном стартовал 4 октября, и должен был продлиться до вечера 7 октября, но россияне первую партию Galaxy Fold раскупали раньше срока.
Astera вчера в 12:52