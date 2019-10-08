Политика
ИзвестияПлавучий космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Плавучий космодром «Морской старт», владельцем которого является российская группа компаний S7, будет отправлен из США в Россию. Платформу уже подготовили к транспортировке. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической промышленности и правительстве.
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с чего всё началось
Пусковую платформу проекта "Морской старт" подготовили к транспортировке из США в Россию, сообщили РИА Новости источники в ракетно-космической промышленности и правительстве.РИА Новостивчера в 20:05
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Газета.Ru вчера в 14:55
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В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
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В Instagram для iOS появилась темная тема. Но есть нюансы
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ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
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Газета.Ru 06:17
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