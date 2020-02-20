Общество

КоммерсантъКоммерсантъПлавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию

Вечером 20 февраля началась транспортировка из США в Россию стартовой платформы плавучего космодрома «Морской старт». В американский порт Лонг-Бич прибыло грузовое судно Xin Guang Hua, на которое погрузили стартовую платформу, следует из данных портала Vesselfinder, отслеживающего движение судов.
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Начался перевод плавучего космодрома «Морской старт» из США в Россию

Платформу Odyssey проекта "Морской старт" начали грузить на гонконгский корабль, следует из данных специализированного сайта мониторинга движения судов. Таким образом, началось перебазирование морского космодрома из американского порта Лонг-Бич на Славянский судоремонтный завод в Приморье.
РИА Новости12:16

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Плавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию

Коммерсантъ16:57

Начался перевод плавучего космодрома «Морской старт» из США в Россию

РИА Новости12:16

Началась транспортировка космодрома «Морской старт» из США в Россию

Газета.Ru14:15

Плавучий космодром начали готовить к перевозке из США в Россию

РБК13:48

Началась транспортировка из США в Россию плавучего космодрома «Морской старт»

Эхо Москвы13:31

Плавучий космодром «Морской старт» начали перевозить из США в Россию

Взгляд.ру12:41

Космодром «Морской старт» начали переправлять в Россию

Российская газета15:39
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Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
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Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
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Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

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Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП

Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП Закон, снижающий вдвое порог годовой выручки торговых предприятий, при которой надо принимать безналичные платежи, принят в первом чтении.
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