Платформу Odyssey проекта "Морской старт" начали грузить на гонконгский корабль, следует из данных специализированного сайта мониторинга движения судов. Таким образом, началось перебазирование морского космодрома из американского порта Лонг-Бич на Славянский судоремонтный завод в Приморье.

с чего всё началось

Вечером 20 февраля началась транспортировка из США в Россию стартовой платформы плавучего космодрома «Морской старт». В американский порт Лонг-Бич прибыло грузовое судно Xin Guang Hua, на которое погрузили стартовую платформу, следует из данных портала Vesselfinder, отслеживающего движение судов.

Плавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию

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