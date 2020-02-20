Общество

КоммерсантъКоммерсантъПлавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию

Вечером 20 февраля началась транспортировка из США в Россию стартовой платформы плавучего космодрома «Морской старт». В американский порт Лонг-Бич прибыло грузовое судно Xin Guang Hua, на которое погрузили стартовую платформу, следует из данных портала Vesselfinder, отслеживающего движение судов.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Плавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию

Коммерсантъ16:57

Начался перевод плавучего космодрома «Морской старт» из США в Россию

РИА Новости12:16

Началась транспортировка космодрома «Морской старт» из США в Россию

Газета.Ru14:15

Плавучий космодром начали готовить к перевозке из США в Россию

РБК13:48

Началась транспортировка из США в Россию плавучего космодрома «Морской старт»

Эхо Москвы13:31

Плавучий космодром «Морской старт» начали перевозить из США в Россию

Взгляд.ру12:41

Космодром «Морской старт» начали переправлять в Россию

Российская газета15:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Политика

Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы

Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
RT на русском 12:44
Армия и оружие

В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не имеет проблем с Москвой по ситуации в сирийском Идлибе.
RT на русском 14:19
Происшествия

На Украине автобусы с эвакуированными из Уханя забросали камнями

Газета.Ru 15:49
Биатлон

Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки

РБК 11:50
Экономика

«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 07:04
Энергетика

Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим».
BFM.ru 13:14
Происшествия

В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Все три человека, находившиеся на борту, погибли, их имена пока не называются.
РИА Новости 16:23
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU вчера в 03:08
Политика

Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе

RT на русском 15:17
Баскетбол

Сборная России уступила Италии на старте квалификации Евробаскета-2021

Баскетболисты сборной России на выезде уступили команде Италии в своем стартовом матче квалификации чемпионата Европы 2021 года.
РИА Новости 16:46
Музыка

Британка покорила сеть исполнением хита Леди Гаги в подземном переходе

Одна из участниц покорила сеть исполнением хита Леди Гаги Shallow.
РИА Новости вчера в 15:55
Футбол

«Арсенал» победил «Олимпиакос» на выезде

Ответная встреча пройдет в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Байер» победил «Порту» в матче Лиги Европы.
ГЛАС.RU 17:12
Гаджеты

Стали известны цены на новые процессоры Intel Comet Lake-S

В Сети опубликовали скриншот цен на серию процессоров Intel Comet Lake-S.
Astera 13:37
Политика

Дания не согласна с предлагаемым бюджетом ЕС

Великобритания вышла из ЕС с 1 февраля 2020 года, однако Брюссель смог добиться от Лондона, что Великобритания продолжит платить взносы в бюджет сообщества до конца этого года, который также станет последним годом предыдущего семилетнего бюджетного цикла ЕС 2014-2020 годов.
ТАСС 12:08
Общество

Подо Львовом в больнице запели гимн, узнав, что к ним не едут из Уханя

РЕН ТВ 10:59
Политика

Климкин допустил «сделку» России с Западом по разделу сфер влияния

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом для «раздела сфер влияния» в мире.
РБК 03:06
Игры

Авторы Burnout выпустят продолжение аркадной гонки Dangerous Driving

Студия Three Fields Entertainment анонсировала вторую часть гоночной аркады Dangerous Driving.
CyberSport.ru 03:32
Политика

Песков ответил на вопрос о низких доходах в России

РИА Новости 06:29
Авто

Марка DS показала тизер новой модели

Французский премиальный бренд DS представил тизер своей новой модели.
Car.ru 13:31
Политика

Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера

Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
RT на русском вчера в 17:57
Шоу-бизнес

Алсу призналась, что покупала голоса на шоу «Голос»

Paparazzi.ru вчера в 07:15
Единоборства

Кадыров в соцсетях рассказал о тренировке с Александром Емельяненко

Как сообщается на сайте «Экономика сегодня», Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о тренировке с Александром Емельяненко.
Лезги газет вчера в 22:26
Армия и оружие

Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 22 летательных аппарата, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 16:08
Армия и оружие

Эксперт: Закрытие Турции на официальном уровне не обсуждается

Запрет на продажу турпакетов в Турцию не обсуждается в правительстве, а также в ведомствах, регулирующих туристическую отрасль.
Profi.travel 11:43
Шоу-бизнес

Жена Диброва рассказала о его восстановлении после микроинсульта

Телеведущий Дмитрий Дибров находится в стабильном состоянии после перенесённого микроинсульта.
REGNUM 02:43
Происшествия

Стали известны результаты анализа у сбежавшей в Петербурге пациентки

Ранее Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил исковое заявление главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении под наблюдение сбежавшей из стационара Боткинской инфекционной больницы Аллы Ильиной.
RT на русском 15:55
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском 09:16
Экономика

Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

Страховые взносы, которые платит сейчас работодатель в России за каждого сотрудника, слишком высоки, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 11:57
Хоккей

Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким

Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Известия вчера в 12:39
Происшествия

В аэропорту Шереметьево при ремонте в терминале С обрушился потолок

"Во время ремонта в одной из частей нового терминала С в аэропорту Шереметьево, которая не используется, упала небольшая часть потолка", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 14:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное