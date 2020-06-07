с чего всё началось

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию. О передвижениях Скрипалей сообщили источники The Sunday Times 7 июня.

Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

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