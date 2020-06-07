с чего всё началось

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию. О передвижениях Скрипалей сообщили источники The Sunday Times 7 июня.

Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

Общество Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля. 350

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,7K

Шоу-бизнес Кристина Асмус предстала перед поклонниками без макияжа Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала новый снимок на официальной странице в социальной сети Іпsтадrамселфи в халате, без макияжа и с банным полотенцем на голове. 1

Единоборства Макгрегор назвал причину завершения карьеры Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.

Политика Захарова прокомментировала беспорядки в США Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание». 107

Авто Для нового Land Rover Defender подготовили первый тюнинг-кит Малый объём доработок объясним: специалисты Kahn стремились выпустить первый тюнинг-кит для нового Defender.

Общество Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".

Общество Главный раввин России заболел коронавирусом Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает. 9

Футбол Шевченко продлит контракт со сборной Украины Согласно информации источника, в воскресенье, седьмого июня, стороны поставят подписи под новым контрактом, рассчитанным на два с половиной года.

Армия и оружие В России предложили использовать минометный запуск ракет с самолетов Как следует из патента на изобретение, опубликованного в базе данных Федерального института промышленной собственности, специалисты КБ «Факел» им. Грушина и НПП «Радар ммс» предложили стрелять с самолетов ракетами из вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта. 176

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1,2K

Здоровье Почти лидер: Украина заняла второе место по онкозаболеваниям в Европе В Международный день людей, переболевших раком, Центр общественного здоровья Минздрава Украины заявил, что «незалежная» занимает второе место в Европе по темпам распространения рака.

Общество Связанный с Рамзаном Кадыровым самолет прилетел в Европу Самолет бизнес-класса, которым, по информации СМИ, пользуется глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, прилетел в Базель.

Происшествия Пропавшего мальчика нашли в лесу живым спустя трое суток Вечером 5 июня ребёнок был найден в Гайнском районе, больше двух дней он провёл один в лесу. По словам врачей, состояние ребёнка стабильное.